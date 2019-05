Sporting Cristal y las chances de llevarse el Torneo Apertura tras la derrota de Binacional

Cuando el equipo de Claudio Vivas ya estaba, virtualmente, fuera de todo, de pronto, Sporting Cristal logró un inesperado triunfazo en Paraguay, ante Olimpia, y clasificó a la Sudamericana. A partir de allí la suerte cambió para los celestes. Golearon a San Martín y tras la derrota del líder Binacional revivieron en el Torneo Apertura.

Sporting Cristal recibió un ‘centrazo’ de Sport Huancayo, pero no servirá de nada si hoy no hace su tarea y derrota a Carlos A. Mannucci en Trujillo. Los celestes van con su mejor equipo, ése que le ganó a Olimpia y goleó a San Martín, pero igual no pueden relajarse.

EN VIVO | Tabla de posiciones: así se mueve mientras se juega la fecha14 del Torneo Apertura | LIGA 1 | EN DIRECTO



Si ganan, se pondrán a dos puntos de Binacional, cuando faltan 9 en disputa. Triunfar se hace obligatorio para los del Rímac. Y el equipo lo saben. Los celestes también jugarán el martes, por la Sudamericana, pero Claudio Vivas ya advirtió que irá con todo en ambos torneos.

La fecha 15 viene complicada para Sporting Cristal que tendrá al frente a Melgar. Los celestes tienen que ganar en casa para seguir sumando. Para Binacional también será una fecha difícil pues Alianza Lima, en Matute, es el rival de turno.

En la fecha 16, Sporting Cristal sale de casa para enfrentar a Alianza Universidad y Binacional recibirá a Sport Boys. La fecha 17, última del Torneo Apertura, podría convertirse en una gran final pues en ella se enfrentan ambos equipos.

Pero el encuentro de hoy es clave para los cerveceros. Mannucci cambió de DT en la semana y Sporting Cristal lo quiere aprovechar. Hoy, definitivamente, los cerveceros tienen prohibido fallar.

Claudio Vivas en conferencia de prensa. (Prensa SC)

► Javier Arce afirmó que, pese a derrota, siguen siendo punteros "duela a quien le duela"



► Ricardo Gareca: "Hay posibilidades de superar la primera ronda de la Copa América"



► EN VIVO Sporting Cristal vs. Mannucci desde Trujillo por la fecha 14 del Torneo Apertura | LIGA 1 | EN DIRECTO



► ​Sporting Cristal hace ruido en redes sociales con publicación contra la homofobia | FOTO