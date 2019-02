Sporting Cristal: ¿Claudio Vivas hará dos equipos pensando en la Copa Libertadores y en la Liga 1?

Se acercan semanas complicadas para los equipos que lograron clasificar a la Copa Libertadores, teniendo en cuenta su participación en el torneo nacional. Claro, estamos hablando de Sporting Cristal , Alianza Lima y el recién clasificado al campeonato internacional, Melgar,

En conferencia de prensa, el director técnico de Sporting Cristal , Claudio Vivas , aseguró que no preparará dos equipos diferentes para enfrentar ambos torneos, a pesar del trajín que implicará ello.

"Dos equipos diferentes, definitivamente, no haremos. Pero sí puede haber algunas modificaciones si es que, por ejemplo, hay una baja. No vamos a ver un 'once' diferente, vamos a ver algunos cambios nada más", recalcó el DT de Sporting Cristal.

El club cervecero tendrá su primer partido en la fase de grupos por la Copa Libertadores el 6 de marzo ante Universidad de Concepción en Chile.

Ojo. Cuatro días antes, el cuadro bajopontino disputará los tres puntos de la tercera fecha de la Liga 1. Recordemos que el equipo que dirige Claudio Vivas ganó las dos primeras fechas y se encuentra entre los primeros puestos de la tabla acumulada, con 6 puntos.

Paolo Guerrero enfrentaría a Alianza Lima en la Copa Libertadores. (América TV)

