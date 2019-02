Claudio Vivas se pronunció sobre el interés de Universitario de Deportes por Alexander Succar [VIDEO]

Alexander Succar está en la mira de Universitario de Deportes y para nadir es un secreto que los cremas lo quieren como refuerzo. El entrenador de Sporting Cristal , Claudio Vivas , se pronunció sobre el tema y explicó por qué el jugador no estuvo ante Alianza Lima.

" Alexander Succar el último jueves tuvo una inflamación de la lesión que tuvo el año pasado y no estaba del todo bien para integrar la banca de suplentes y decidimos desplazarlo. Lo mismo pasó con Revoredo cuando un jugador no está al 100% no es necesario arriesgarlo", dijo el DT en FOX Sports Radio Perú.

"No me ningunees": la acalorada discusión en 'Al Ángulo' por el Alianza-Cristal que obligó a ir al corte [VIDEO]



El entrenador de Sporting Cristal sabe del interés de los cremas y dijo que Alexander Succar está en sus planes, pero no descartó que el jugador pueda dejar el club en los próximos días.

"Él está en el plantel y está tomado en cuenta, es cierto que hubo cierto interés por él, es un jugador buscado. Calculo que en los próximos días se resolverá", comentó el técnico de Sporting Cristal.

Claudio Vivas añadió que por el momento Alexander Succar es considerado como jugador de Sporting Cristal. "Él está dentro del plantel, yo lo considero y no estuvo porque no estaba físicamente recuperado", comentó.

Alexander Succar tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2020 pero el club no le cerraría la oportunidad de vestir otra camiseta. Lo podrá hacer mientras no debute en la Liga 1.

La Selección Peruana se prepara para la Copa América Brasil 2019. (América TV)

Claudio Vivas habló del momento actual de Alexander Succar. (Fox Sports Perú)

Fernando Pacheco aceptó que debió ser expulsado por el codazo a Aldair Fuentes



Liga 1: ¿cómo lucían los técnicos del fútbol peruano cuando eran jugadores? [FOTOS]



Horacio Calcaterra tras el triunfo ante Alianza Lima: "Soy muy feliz en Sporting Cristal"



Tabla de posiciones de la Liga 1: todos los resultados en la segunda fecha del Torneo Apertura



¡A reír! Sporting Cristal ganó a Alianza Lima y los divertidos memes siguen dando la hora en redes sociales | FOTOS