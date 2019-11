El lunes pasado, Manuel Barreto renovó su contrato con Sporting Cristal hasta el 2021 con opción a un año más. Esto debido a los buenos números del DT desde que asumió el mando del primer equipo en setiembre de este año.

“Es principal logro que me atribuyo es que me siento orgulloso de haber sido aceptado por los futbolistas, que me hayan recibido como alguien que venía ayudarlos. Me alegra saber que estamos bien, unidos y fuertes”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Sin embargo, ese no es su único logro y es que desde que asumió la dirección técnica del cuadro ‘celeste’, estuvo al frente de 10 partidos, de los cuales ganó 6. empató 3 y perdió solo 1. Obteniendo un promedio de 70% de efectividad.

Este domingo Sporting Cristal deberá visitar a Deportivo Binacional en Juliaca. El elenco ‘bajopontino’ ya aseguró su pase a los Play Offs de la Liga 1, pero buscarán el triunfo en la última fecha del Torneo Clausura para ir directo a la final del campeonato.

Recuerda que todos los partidos de la Liga 1 se jugarán en simultáneo el domingo a partir de las 3:00 p.m. y serán transmitidos por la señal de GOLPERU, pero en Depor.com tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias de los enfrentamientos,

Torneo Clausura Resumen Fecha 16. (18/11/2019)

