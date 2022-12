Las obligaciones de Sporting Cristal para la próxima temporada no son sencillas: tienen que luchar con todo por el campeonato local y, claro, desde la Fase 2 de Copa Libertadores. Y en ese camino, anunciaron la llegada del técnico brasileño Tiago Nunes y los siguientes refuerzos: Adrián Ascues y Jostin Alarcón. Pero no son las únicas sorpresas; también apareció el nombre de Adrián Ugarriza.

Mediante las redes sociales, la institución deportiva confirmó el fichaje del delantero que jugó este año en Cienciano. En ese sentido, el club celeste comunicó que el atacante firmó un contrato hasta el 2024.

En esta última temporada en el conjunto cusqueño, el futbolista disputó 32 encuentros (Liga 1 y Copa Sudamericana) entre los que marcó 10 goles. Además, aportó con la elaboración del juego, pues registró 4 asistencias. De esa manera, vestirá su sexta camiseta en el fútbol peruano: en su momento defendió los colores de Universidad San Martín, Universitario, Cusco FC y Alianza Lima. Además, militó en el York United de Canadá.

Asimismo, Adrián Ugarriza se convierte en el tercer fichaje que oficializa el elenco rimense. Hace algunos días, el club había anunciado las incorporaciones de Jostin Alarcón y Adrián Ascues.





La palabra de Tiago Nunes

Pasaron 19 años para que un DT brasileño vuelva a ponerse el buzo de Sporting Cristal. Desde entonces, la institución rimense sufrió muchos cambios, los mismos que fueron destacados por Tiago Nunes, quien no dudó en revelar su emoción por asumir este nuevo reto en su carrera profesional. Además, señaló que existe un buen plantel y, a su vez, aseguró que espera seguir ampliando el récord: pelear por sexto año consecutivo el título del torneo local.

“El proyecto que me presentaron en Sporting Cristal me pareció el de un club que tiene muchas cosas interesantes, las cuales se encuentran en el fútbol sudamericano. Estoy con ganas de empezar los entrenamientos lo más rápido posible”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Consultado sobre los objetivos que tiene con el club rimense, Tiago Nunes señaló que le atrajo mucho venir a un “club que cree mucho en los procesos internos”. “Yo tuve la ilusión de venir a un equipo con ambición. Me encantó que Sporting Cristal siempre pelee por el título nacional. También me gustó ver a una institución con valores claros y poco me importa el tema de haber sido campeón de la Copa Sudamericana. Yo quiero probar que tengo condiciones de competir y espero sacar provecho”, apuntó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.