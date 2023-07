A finales de abril, la crisis de Sporting Cristal entró en su punto más complicado, llevaban más de un mes sin ganar y el equipo no encontraba respuestas. Tiago Nunes había puesto su cargo a disposición y Yoshimar Yotún era señalado por una parte de los hinchas celestes como un mal líder y principal responsable de aquella situación. ‘Yoshi’ vivía una pesadilla, su rendimiento no era el mejor dentro de la cancha y sumado a los problemas internos parecía que no iba a ver luz al final del túnel.

Sin embargo, la comunicación entre capitán y técnico mejoró, el abrazo entre ambos luego de volver al triunfo tras 37 días ante The Strongest en Lima puso punto final a un posible problema entre ambos. Y desde ese momento, Cristal se levantó de la mano del propio Yotún, quien creció en su nivel, tomó el protagonismo que el hincha pedía y volvió a ser el ‘corazón’ del equipo, ese que se hizo extrañar en Matute. El abrazo de Nunes con Yotún tras vencer 1-0 a The Strongest en Lima. (Twitter) La expulsión de Yotún frente a Cantolao complicó y mucho a los ‘cerveceros’ el último sábado ante Alianza Lima. Ni Jostin Alarcón ni Martín Távara pudieron suplir a ‘Yoshi’ y su ausencia se sintió en el ‘11′. El equipo celeste estuvo impreciso en los pases y en el traslado de la pelota en la mitad de la cancha. El ‘Chino’ no se atrevió a dar pases largos para romper líneas y el ‘25′ no pudo tener ningún remate al arco. Cristal extrañó a su capitán, ya que luego de la crisis, se puso el equipo al hombro y se convirtió en el conductor, asumiendo su rol, pidiendo balones y generando jugadas de ataque. ‘Yoshi’ pide la pelota, no se esconde, tiene pegada y suele pisar el área. No solo eso, también en momentos complicados, hace prevalecer su experiencia manejando los tiempos. Situaciones que Cristal no controló contra los íntimos. Números de Yotún post crisis rimense Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Liga 1 7 505′ - 1 Copa Libertadores 4 360′ 1 1 TOTAL 11 865′ 1 2 Pese a todo, lograron llevarse un punto de Matute sin su principal figura, extendieron su racha a 15 partidos invictos en la temporada (no pierden desde hace dos meses) y volverán a contar con Yotún para el crucial duelo del miércoles contra Emelec, por los playoffs de la Sudamericana. El capitán regresará al ‘11′ sin desgaste físico y con la responsabilidad de volver a comandar esa volante de Tiago Nunes en el plano internacional. ¿Cuán importante ha sido? La crisis que vivió Cristal se extendió también a nivel internacional, no habían sumado puntos en la Libertadores (dos derrotas ante Fluminense y River Plate) y la opción de estar en puesto de Sudamericana ya sonaba hasta imposible. El punto de quiebre la victoria contra The Strongest en Lima, el equipo recobró la confianza y Yotún recuperó su nivel. A los celestes le quedaban tres ‘finales’ más para soñar con pasar de ronda y aunque no lo lograron, estuvieron a punto de hacerlo en Brasil, y todo eso se construyó en base a varios puntos altos, pero principalmente al protagonismo de Yotún, quien tuvo mucho que ver para que Cristal compita en la mejor escena de Sudamérica, de igual a igual. Le anotó a River en el empate en el Nacional y en La Paz asistió a Corozo para la agónica victoria en la altura. Dos resultados claves que sirvieron para que hoy sigan en carrera internacional en la Sudamericana. Y en el plano local, la presencia de ‘Yoshi’ también ha sido crucial. Salvo una fecha que no estuvo en lista por una seguidilla de partidos, sus dos ausencias por la selección peruana y el duelo ante Alianza por suspensión, el capitán rimense ha dicho presente en el resto de encuentros desde que inició la racha de 15 duelos invictos. Desde que Tiago Nunes y Yotún volvieron a estar en sintonía, Cristal no perdió más. Invicto de Cristal Torneo ¿Yotún jugó? Cristal 1-1 UCV Apertura Sí Cristal 1-0 The Strongest Libertadores Sí UTC 1-1 Cristal Apertura Sí Unión Comercio 1-6 Cristal Apertura Sí Binacional 0-1 Cristal Apertura Sí Cristal 3-2 Cusco FC Apertura Sí Cristal 1-1 River Plate Libertadores Sí Sport Huancayo 1-2 Cristal Apertura No Cristal 4-2 Cienciano Apertura Sí The Strongest 1-2 Cristal Libertadores Sí Alianza Atlético 0-0 Cristal Apertura No (selección) Cantolao 0-2 Cristal Clausura No (selección) Fluminense 1-1 Cristal Libertadores Sí Cristal 3-0 Unión Comercio Clausura Sí Alianza Lima 0-0 Cristal Clausura No (suspendido) El buen momento de Cristal se basa en el planteamiento de Nunes, la experiencia de Yotún, el desequilibrio de Grimaldo, la fortaleza de Ignacio y todo eso contagia a los demás. Si falta uno en la ecuación, se siente; por ello, el miércoles, al estar todos los involucrados en cancha, pueden soñar con empezar ganando la serie ante Emelec. ‘Yoshi’ sabe que él es el líder y que en sus pies está la conducción del equipo. Jugadores de Cristal más influyentes de la temporada Total Goles Asistencias Alejandro Hohberg 15 9 6 Brenner Marlos 13 11 2 Joao Grimaldo 8 3 5 Leandro Sosa 7 5 2 Irven Ávila 6 4 2 Washington Corozo 5 3 2 Jhilmar Lora 5 2 3 Ignacio 4 3 1 Yoshimar Yotún 4 2 2 Jostin Alarcón 4 1 3

