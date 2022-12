A pocos días de iniciar el Torneo Clausura 2022, Sporting Cristal sorprendió al balompié peruano tras anunciar el fichaje de Diego Buonanotte, atacante que llegaba procedente de la Universidad Católica de Chile. Tras ello, el ‘Enano’ inició su primera experiencia en el torneo peruano, en el cual destacó con buenos registros: cinco goles y dos asistencias. Sin embargo, tras la llegada del técnico brasileño Tiago Nunes al Rímac, el elenco celeste busca reestructurar su plantel, siendo el jugador argentino una de las bajas cara al inicio de la temporada 2023.

Así lo dio a conocer el propio futbolista, quien decidió romper su silencio y respondió a una consulta que le hizo un hincha a través de su cuenta oficial de Instagram. “Muchos hinchas de Cristal me escriben y no puedo responderles a todos, espero que entiendan que no es una situación linda para mí. Estoy con licencia hasta el 3 de enero, el club me comunicó que no estoy en los planes de la institución para el 2023. Gracias por el cariño”, expresó el volante.

Diego Buonanotte tiene contrato con el cuadro celeste por todo el 2023. Sin embargo, al quedar fuera de los planes del director técnico Tiago Nunes, deberá negociar con el club para definir su salida, la cual podría cerrarse con un préstamo a otra escuadra o la resolución de su vínculo.

Cabe resaltar que la salida del mediocampista argentino no es la única que se dio de cara a la próxima temporada. Y es que en la institución ‘rimense’ también se anunciaron las salidas de jugadores como Horacio Calcaterra, Aryan Romaní, Joffre Escobar, Diego Soto, Jhon Marchán, Omar Merlo y José María Inga.

Los refuerzos de Sporting Cristal

Luego las salidas de algunos futbolistas del plantel, Sporting Cristal ha empezado la renovación de algunas caras. En la pretemporada, se ha podido ver la integración a los trabajos con el plantel completo.

Adrián Ugarriza, Adrián Ascues y Jostin Alarcón ya están en La Florida al mando de Tiago Nunes. Todos han tenido la oportunidad de jugar en la Liga 1 el año 2022 en clubes como Cienciano, Municipal y Sport Boys, respectivamente. Brenner Marlos, último refuerzo celeste, también ya entrena con el resto de sus compañeros.





