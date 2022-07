Diego Buonanotte llegó a Sporting Cristal y se reencontró con Omar Merlo, jugador con el que compartió la camiseta de River Plate cuando ambos iniciaban su carrera futbolística. El atacante reconoció que fue el zaguero quien le dio una referencia de su nuevo equipo, la misma que fue respaldada por el consejo de su extécnico, Mario Salas.

“Siempre me habló de Sporting Cristal. Me fue contando que es un club modelo y conozco que es un equipo grande. Me habló del día a día y también me habló Mario Salas, quien me dijo que era un club extraordinario”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.

Por otro lado, Diego Buonanotte confesó que ya habló con el comando técnico de Sporting Cristal y que se siente ansioso por el debut. Incluso, dio detalles de que este podría darse mucho antes de lo pensado, ya que se encuentra en buen estado físico.

“Me entusiasmó mucho llegar al club. Espero que pueda estar a la altura. Voy a aportar mi granito de arena y ojalá que todo salga bien. Llegar acá me llena de alegría. Es un desafío importante en mi carrera. Hablé con Roberto Mosquera y estoy a disposición si me desea utilizar el fin de semana, eso lo decide él”, agregó.

Sobre su posición en el campo de juego, Diego Buonanotte no quiso dar muchos detalles, ya que considera que puede serle útil al DT de Sporting Cristal en cualquier posición ofensiva en la que decida ponerlo, dependiendo de las exigencias de cada compromiso.

“No considero ser un diez, pues me gusta estar cerca al área y llegar al gol. Puedo jugar también de mediapunta o como extremo. Me adapto muy bien, respetando mis características, tratando de aportarle al equipo siempre”, finalizó el flamante fichaje celeste.





