Su próxima parada será Sporting Cristal. Deberá enfocarse en el conjunto rimense, pero no olvidará todo lo que vivió en la U. Católica. Fueron nueve 9 títulos que festejó con la ‘Franja’ (5 de la primera división y 4 Supercopas), y se convirtió en todo un ídolo, uno muy querido por el club. Basta ver los comentarios en la rueda de prensa de despedida para darse cuenta del fuerte vínculo creado entre los hinchas y el volante albiceleste. “Te vamos a extrañar, Diego” o “Diego, no te vayas”, son algunos de los mensajes.

Romance y fidelidad

Diego Buonanotte (1988, Santa Fe) aterrizó en 2016 en la UC y dio lo mejor de sí. Esa entrega, esos goles, esas asistencias hicieron que la hinchada le guarde un enorme respeto. “Mi corazón está pintado con los colores de Católica y el de mi familia también”, dijo el ‘Enano’ -llamado así por su 1.6 m- en una oportunidad. Su amor es tanto por la escuadra de Chile que, inclusive, aceptó reducirse el sueldo para seguir defendiendo la chaqueta de los ‘cruzados’ en 2021. La prensa del país sureño habló de una disminución del 40%.

También, a inicios del 2017, recibió ofertas millonarias desde naciones ricas como Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Pero su respuesta fue un rotundo ‘no’. “No sabes el dinero que me ofrecían”, le contó al medio chileno El Mercurio ese año. “A veces, el dinero te mueve el piso. Pero la felicidad de estar en la UC no la cambio por nada”, agregó. El factor económico, entonces, no ha sido un obstáculo; tampoco la ciudad. Su familia, sus hijos especialmente, estaban contentos residiendo en Santiago. Se va por otro motivo.

Buonanotte ha jugado en clubes de Argentina, España, México y Grecia. Hoy se establecerá en Perú. (Foto: Agencias)

Desde su arribo a la U. Católica, ha disputado 169 partidos, anotando 20 goles y dando 30 asistencias, según los registros de la web especializada Transfermarkt. Pero en esta última temporada no ha tenido el protagonismo que todo jugador anhela, quedando relegado a la banca. En la liga local, entraba generalmente durante el segundo tiempo y en toda la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 apenas jugó 33 minutos. “Siempre es difícil decir adiós. Entendemos que esto es fútbol y a veces el jugador de fútbol quiere jugar. Lamentablemente, esa continuidad que todo jugador quiere no estaba en estos últimos tiempos”, expresó José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, en la despedida del Buonanotte.

El presidente de la institución, Juan Tagle, también tomó el micrófono y le agradeció a Diego por la garra que dejó en el verde durante su paso por la escuadra chilena. “Nosotros siempre buscamos jugadores que se identifiquen con el club, pero nos pone más orgullosos cuando un jugador no formado en nuestra casa llega a tener ese nivel de identificación”, declaró, no sin antes señalar que “ya tendremos la oportunidad de hacer ese homenaje en cancha”. Así lo despidieron de lo que fue -y seguro siempre será- su casa.

Títulos ganados Equipo País Clausura 2008 River Plate Argentina Copa de Grecia 2015 - 2016 AEK Atenas Grecia Supercopa de Chile 2016 Universidad Católica Chile Supercopa de Chile 2019 Universidad Católica Chile Supercopa de Chile 2020 Universidad Católica Chile Supercopa de Chile 2021 Universidad Católica Chile Torneo Apertura 2016 Universidad Católica Chile Primera División 2018 Universidad Católica Chile Primera División 2019 Universidad Católica Chile Primera División 2020 Universidad Católica Chile Primera División 2021 Universidad Católica Chile

Un accidente que marcó su vida

El ‘Enano’, que se ha nacionalizado chileno, se va entre aplausos y ya le ha dicho al club: “Los llevaré siempre en mi corazón”. Ha dejado una huella el argentino en Universidad Católica, pero también la Universidad Católica lo ha marcado, lo ha ayudado a seguir lidiando con un episodio triste en su vida. En la madrugada del 26 de diciembre de 2009, Buonanotte manejaba un vehículo Peugeot 307. Regresaba junto a sus amigos de infancia -Emanuel Melo (21), Alexis Fulcheri (21) y Gerardo Suñé (24)- de una fiesta en Arribeños. Lamentablemente, perdió el control del carro debido a la intensa lluvia y se estrelló.

Sus tres amigos fallecieron en el acto. Solamente sobrevivió él. Según las pericias, la carretera no estaba en buenas condiciones y solo Diego llevaba el cinturón de seguridad. Sufrió fracturas de clavícula y una contusión pulmonar, por la que tuvo que hacer terapia intensiva, aunque siempre estuvo fuera de peligro. “Me acuerdo todos los días de ellos. No seré nunca el que fui antes”, llegó a decir Diego, en declaraciones difundidas por Marca.

Meses después volvió a jugar, pero no fue lo mismo. Había ocasiones en que le recordaban ese accidente. “Me acostumbré a que en todas las canchas me griten asesino. Al principio me ponía mal, pero ahora trato de no darle importancia a esas pelotudeces”, confesó en Radio Metro en diciembre de 2010. Fue acusado de triple crimen culposo por supuesta imprudencia y negligencia, pero la justicia resolvió el sobreseimiento del caso.

El trágico suceso ocurrió cuando estaba en River Plate y, tras su estancia en el ‘Millonario’, pasó por clubes como Málaga, Granada, Pachuca, Quilmes y AEK Atenas, donde levantó la Copa de Grecia en 2016. Sin embargo, el recuerdo de lo sucedido estaba ahí. Contó que hubo momentos en que le costaba levantarse de la cama para entrenar, no encontraba motivación, hasta que llegó a UC. “Desde que me fui de River no encontraba un lugar tan bueno. (...) Llegué a la UC y esa mala onda se fue. Hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto entrar a una cancha, jugar y salir campeón, pero también el entrenamiento e ir a una pretemporada”, dijo a El Mercurio en 2017.

Su próximo reto: Sporting Cristal

Buonanotte ha buscado salir adelante, siempre por sus hijos, pero no olvida a sus amigos de infancia, cuyos nombres lleva tatuado en su brazo. Se aleja de los cruzados -quizá una de las decisiones más complicadas en su vida- y aterrizará en Sporting Cristal, uno de los equipos más importantes del Perú.

El ‘Enano’ se reencontrará allí con un viejo compañero: Omar Merlo. Y es que ambos coincidieron en River Plate en la temporada 2008-09 (aunque Merlo solo jugó dos partidos). Llega para reforzar la volante celeste, especialmente ahora que Christofer ‘Canchita’ Gonzáles se irá al extranjero. El objetivo es levantar otro título, solo que esta vez en Perú.

Clubes País Años River Plate Argentina 2006 - 2011 Málaga España 2011 - 2013 Granada España 2012 - 2014 Pachuca México 2014 Quilmes Argentina 2015 AEK Atenas Grecia 2015 - 2016 Universidad Católica Chile 2016 - 2022 Sporting Cristal Perú 2022 - a la fecha

¡Bienvenido, Diego! 🙌🎽



Estamos felices de anunciar a Diego Buonanotte como nuestro nuevo jale. #FuerzaCristal#SomosFamilia pic.twitter.com/HOgUIM5gBd — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 5, 2022

