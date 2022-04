“Nos falta un ‘9′”, alertó Roberto Mosquera, en diciembre del año pasado, cuando anunció la salida de Marcos Riquelme, el atacante argentino que no dejó huella en Sporting Cristal: apenas hizo ocho goles en 24 partidos. Estuvo lejos de ser la solución. Para la actual temporada llegó el colombiano Jhon Jairo Mosquera, quien tampoco viene dando la talla en los tres partidos que jugó, es más, no generó ningún remate a portería rival. Es decir, el ‘profe’ sigue sin resolver su problema, el cual se confirmó en la noche del martes en la caída 2-0 ante Flamengo por la Copa Libertadores 2022.

Ojo, es un ‘dolor de cabeza’ que ya vivió en la pasada Libertadores, donde debido a la falta de ‘9′, tuvo que improvisar con Hohberg, ‘Canchita’ e Ávila. Cristal llegó en varias ocasiones con peligro al arco del ‘Fla’, al que le jugó de igual a igual por ratos, pero careció de contundencia de cara el gol. “A Cristal le falta capacidad de controlar las áreas. Recibió dos goles, y cuando tuvo las chances no las metió”, nos dijo Diego Rebagliati, exgerente del club y actual comentarista deportivo.

El viejo problema: la falta de goleador

Desde que Emanuel Herrera se fue en febrero del 2020, Cristal no volvió a tener un goleador con un rendimiento similar. ‘Ema’ anotó 70 tantos en tres temporadas, siendo el artillero histórico de una sola campaña en la Liga 1 (40 tantos), es decir, dejó la valla muy alta. Si nos remontamos a la Copa del año pasado, Mosquera tuvo que solucionar sobre la marcha la falta del ‘9′. Tuvo a Christopher Olivares, Percy Liza y Marcos Riquelme, pero el ‘killer’ argentino que llegó a pedido del ‘profe’ desde Bolivia, no estuvo a la altura en la primera parte del año.

Anotó ocho goles en 24 partidos y, aparte, tuvo dos lesiones musculares, que lo alejaron de las canchas por casi tres meses (en total se perdió 16 partidos). Por más que mostró ganas, estuvo lejos de ser el goleador del Bolívar, donde anotó 20 tantos en 22 partidos ligueros en 2020. “Se le quiere quitar mérito y aún no lo han visto. Él es un ‘9′ ejecutor”, dijo Mosquera tras las primeras críticas hacia su refuerzo. Al final, el tiempo no le dio la razón al ‘profe’ y el ‘9′ no recibió la oferta de renovación.

Así, Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Christofer Gonzales tuvieron que jugar muchas veces de ‘punta’, no siendo especialistas del puesto, algo que se tradujo en la eliminación en fase de grupos y también en las estadísticas: Cristal apenas anotó tres goles en seis partidos y encajó 10 en la Copa.

Liza no tuvo ningún remate a portería durante el partido (Foto: Sporting Cristal)

Ante Flamengo se confirmó que no está solucionado este tema y es deuda pendiente en La Florida. La incorporación del colombiano Jhon Jairo Mosquera continúa sin llenar las expectativas, pues en tres encuentros no remató al arco, ni tampoco fue utilizado el martes cuando el equipo requería la presencia de un ‘9′ fijo en el área. “El problema de Cristal con el goleador viene de hace tiempo. Desde las épocas de Flavio Maestri y Luis Bonnet, y recientemente con Emanuel Herrera, Cristal no encuentra el nueve, el goleador, el ‘matador’”, aseguró Julinho, exjugador del club y ahora técnico de menores.

Asimismo, considera que a falta de ‘9′, Liza es el indicado para suplir esa carencia, pero el hincha tiene que darle tiempo. “Él tiene que ser ese hombre gol, pero está creciendo, es aún muy joven, va a madurar bastante y lo hará dentro de la competencia. Tiene muchas condiciones. También está Christopher Olivares”, añade Julinho.

Para nadie es un secreto que Cristal tiene una de las mejores canteras del país. Prueba de ello es que ante Flamengo, en el segundo tiempo del partido, siete jugadores del ‘once’ habían sido formados en el club y, de paso, viejos conocidos de Julinho, quien viene sosteniendo desde hace años un duro trabajo en las divisiones menores de los ‘cerveceros’.

“Dentro de los juveniles hay jugadores buenos, como Carlos Becerra y Marlon Perea, ellos son el futuro. Pero en el presente están Olivares y Liza, hay que trabajarlos y en un futuro serán los nueve que queremos. Pero sí, hizo falta el nueve, el ‘matador’, ante Flamengo”, sentencia.

Caer para tomar impulso

Para Diego Rebagliati, exjugador y actual comentarista deportivo, Cristal salió a jugar sin mirar desde abajo a Flamengo, uno de los equipos más poderosos económicamente del continente y vigente subcampeón de la Copa Libertadores. “Cristal hizo el partido que más o menos esperaba, contra el rival más fuerte del grupo, siendo un equipo muy competitivo en el trámite. Mostró mucha intensidad, con y sin pelota, con la capacidad de equiparar lo que por momentos le planteaba Flamengo”, señala.

Al igual que Julinho, Rebagliati coincide con la falta de definición del equipo de Mosquera, un aspecto que en la Libertadores se paga muy caro. “Volvió a tener el mismo problema de la última Libertadores, que es falta de capacidad de controlar las áreas. Recibió dos goles, y cuando tuvo chances no las metió. Le pasó en 2021 con Sao Paulo y Racing. Pero estoy seguro que se mejoró mucho contra un equipo más competitivo, como es Flamengo”, afirma.

'Canchita' Gonzales fue uno de los valores más altos en el equipo 'cervcero'. (Foto: Sporting Cristal)

Para los equipos peruanos siempre resulta un gran reto disputar la Copa Libertadores, a la cual no accedemos a octavos de final desde hace nueve años (el último fue Real Garcilaso en 2013, donde llegó a cuartos). En tanto, Cristal tampoco es ajeno a este problema. Los celestes llevan 18 años sin superar la fase de grupos. La última vez fue bajo la dirección de Wilmar Valencia, donde fueron eliminados por Boca Juniors en octavos. Asimismo, Alianza es el club con la peor racha de partidos sin ganar en la historia de la Libertadores (24), y Universitario tampoco accede a octavos desde 2010. Es el panorama copero de los tres grandes de nuestro fútbol. “Bajo mi punto de vista los equipos peruanos aún no están listos para competir en una Copa Libertadores. Hay que mejorar muchísimo en intensidad, velocidad, dinámica y precisión”, agrega Julinho.

Igual, en cuanto a estadísticas, Cristal en pocas estuvo por debajo de Flamengo: tuvo más posesión del balón (52%), registró la misma cantidad de disparos (9), generó más pases (509) e hizo menos faltas (9). Aun así, Cristal hizo un partido digno, incluso tuvo la chance de empatarlo. Hay que tener en cuenta la capacidad de los jugadores brasileños. Flamengo tiene mucha jerarquía”, detalla el exseleccionado nacional.

El reto de mejorar

De antemano, Flamengo es el gran favorito del Grupo H y, según especialistas, nuevamente candidato a jugar la final de esta Libertadores. Por ello, objetivos de Cristal tendrían que estar en superar a Talleres y Universidad Católica, sus rivales directos para asegurar el segundo puesto que da acceso a los octavos de final.

“Creo que Cristal va a seguir mejorando en esta Libertadores y tiene muchas chances de asegurar el segundo lugar, compitiendo con Católica de Chile y Talleres. Si acelera más en el juego, es más intenso y atrevido, Cristal puede hacer daño a ambos equipos”, asegura Julinho.

Por su parte, Rebagliati también considera que los ‘cerveceros’, pese a la caída del debut, pueden dar pelea para asegurar el segundo puesto. Eso sí, siempre y cuando se mejore el nivel mostrado el martes ante Flamengo. “La gran misión de Cristal será llevar lo que hizo ante Flamengo, ahora contra Talleres y Católica, que son menos equipo y allí sí está obligado a sacar resultados”, advierte.

En el otro duelo del grupo, Talleres venció 1-0 a la Católica en Córdoba. (Foto: Talleres)

¿Poca reacción de Roberto Mosquera?

Mientras transcurrían los minutos ante Flamengo, sobre todo, en el segundo tiempo, el hincha celeste reclamaba reacción del equipo de Roberto Mosquera. Muchos expertos, en Twitter, afirmaban que el ‘profe’ necesitaba echar mano de los suplentes, debido a que no llegaba el gol, y había nombres importantes en ataque como para apostar, por ejemplo, Alejandro Hohberg, Christopher Olivares y el mismo Jhon Jairo Mosquera.

Sin embargo, Mosquera decidió mantener su esquema táctico, prefirió no arriesgar y recién se animó por cambios a los 74 minutos, con los ingresos de Martín Távara y Fernando Pacheco, quienes pocos pudieron hacer para cambiar el trámite. “Llegaron tres veces y convirtieron 2 goles. Nosotros llegamos dos veces y no pudimos convertir. Los equilibramos en juego y los superamos. Eso es aprendizaje, esto no es un consuelo de tontos. Estoy seguro que si seguimos jugando así, estaremos por el camino correcto”, dijo el ‘profe’ tras la derrota ante el ‘Fla’.

Un factor no menos importante es que Yoshimar Yotún ya debería estar apto para el martes visitar a la Católica en Chile, por lo que Mosquera debería ‘sacrificar’ a uno de sus tres volantes del mediocampo, en el papel, tendría que ser Jesús Castillo, uno de los mejores de la noche. De lo contrario, mover su esquema ofensivo y rearmar sus piezas. Habrá que esperar para saber cómo el ‘profe’ armará su ‘once’ en Santiago.





