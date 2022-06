Tras finalizar la fecha FIFA de junio, los clubes peruanos arrancaron con sus entrenamientos pensando en lo que será la Jornada 17 del Torneo Apertura 2022. Uno de ellos es Sporting Cristal, que trabajó esta mañana en La Florida con la consigna de seguir sumando puntos para ubicarse entre los primeros de la tabla. Para ello, deben enfocarse en su próximo rival: Atlético Grau. Los de Roberto Mosquera saben que el duelo ante el cuadro de Piura será una tarea complicada y por eso ya pusieron en marcha los trabajos.

A través de sus redes sociales, el conjunto celeste dio a conocer las actividades que se hicieron esta mañana con miras al duelo ante la escuadra piurana. Cabe recordar que los rimenses vienen de vencer 3-0 al Sport Boys, resultado que buscarán repetir este domingo en condición de visita.

Es necesario mencionar que el actual líder del Apertura es el FBC Melgar, el cual logró sumar 34 unidades en 15 encuentros disputados. Por su parte, Sporting Cristal cuenta con 29 puntos, por lo que será importante conseguir una nueva victoria y esperar una caída por parte del ‘Dominó' para seguir soñando con el título del campeonato nacional.

Los entrenamientos de Sporting Cristal de cara al duelo ante Atlético Grau. (Foto: Prensa Sporting Cristal)

La situación de Corozo y Gonzales

“Corozo está entrenando en Cristal, pues tiene contrato con nosotros. Él terminó contrato con Pumas, quienes no quisieron hacer uso de la opción de compra y debe volver al club, pero su agente viene manejando cuatro o cinco ofertas y no tiene en mente regresar al Perú”, mencionó Carlos Lobatón, y luego añadió: “Se está buscando un centrodelantero para Sporting Cristal. No tengo nombres y seguro en los próximos días, habrá noticias”.

Del mismo modo, el coordinador de fútbol de Sporting Cristal habló sobre la participación del equipo en Copa Libertadores. “Hay un balance negativo porque no clasificamos, pero hay cosas positivas, pues uno se pone a pensar, el 80 % son de las canteras, pero Cristal compitió en la Libertadores. No nos pasaron por encima, en momentos también dominamos”, apuntó.

Por último, Lobatón aprovechó para comentar acerca del presente de Christofer Gonzáles, uno de las estrellas del equipo de Roberto Mosquera. “Él tiene contrato con Sporting Cristal hasta fin de año. Nos enteramos de la oferta de Argentina y nos dijo que su agente está manejando eso. Debemos esperar que llegue la propuesta”, finalizó.





