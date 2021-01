Alrededor de Sporting Cristal las noticias no dejan de ser favorables: no solo consiguieron el título 20 de su historia, tras vencer a Universitario en la final de la Liga 1-2020. También comenzaron a enfocarse en el proyecto deportivo de este año, donde tienen dos retos: el bicampeonato y, por supuesto, avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Ante ello, hace unos días la institución confirmó la llegada de Irven Ávila. No es el único nombre que se pondrá nuevamente la celeste: Alejandro González vuelve al Rímac.

Sí, el ataque no es el único punto que están reforzando en Sporting Cristal (fue el equipo con mejor promedio de gol la temporada anterior, con 68 tantos): en la defensa también buscan un soporte. En ese sentido, el zaguero (y también lateral) uruguayo Alejandro González pegará la vuelta: defendió el club bajopontino en el 2009 (jugó 41 partidos y 3,677 minutos).

¿Qué tan cerca está de concretarse? A pesar de que el club celeste aún no lo anuncia de manera oficial, es un hecho que volverá. Incluso, en las últimas horas compartió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “Una vez más la valija repleta de ilusiones”. En la imagen se puede observar unas maletas y un botín de fútbol. Sí, todo hace indicar que en las próximas horas estará en nuestro país.

Alejandro González y su publicación en su cuenta de Instagram (Foto:difusión)

Ahora, Alejandro González después de su paso por Sporting Cristal, estuvo en Peñarol (Uruguay), Hellas Verona, Cagliari, Perugia (Italia), Palestino (Chile), Barcelona (Ecuador) y Defensor Sporting (Uruguay). Ojo, en el 2011 disputó -con la camiseta del cuadro ‘Mirasol’- la final de Copa Libertadores frente a Santos. El CV creció.

“No sigue en Defensor Sporting porque ya tiene todo arreglado con Sporting Cristal”, mencionó hace unos días Gregorio Pérez, recordado en nuestro país por dirigir a Universitario en la primera parte del año pasado. El DT charrúa tuvo a Alejandro González en Defensor Sporting y así confirmó la nueva incorporación de los bajopontinos.

Ahora, los otros puestos que buscan asegurar en el Rímac es el del arco (suena Carlos Lampe, guardameta de Always Ready de Bolivia) y el de un extremo más: hay conversaciones con Alejandro Hohberg, quien no amplió su vínculo con Universitario de Deportes.

