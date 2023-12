¿Cómo se dio tu llegada al cargo de Jefe de Unidad Técnica de Menores de Sporting Cristal?

Llegué a Sporting Cristal en julio del 2022 como entrenador de la sub-18 y en diciembre de ese año se me hicieron la propuesta de ser el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores, un proyecto que tenía el club para potenciar el fútbol formativo. Si bien ya en los últimos años se habían hecho algunos cambios, fue a finales de ese año que fuimos dándole forma al Método Celeste para poder implementarlo en este 2023.

¿En qué consiste el Método Celeste?

Es un proyecto creado por Sporting Cristal y MBP School of Coaches (España) con el que buscamos darle todas las herramientas al futbolista peruano para que pueda crecer y juegue en alto rendimiento porque creemos que es algo que afecta al futbolista. Yo, como jugador, lo he vivido a la hora de salir al extranjero, como si faltara algo para poder sostenerse a la hora de emigrar. En el método nos enfocamos en plano futbolístico, físico y humano de manera integral. Le dimos un giro a lo que ya veníamos trabajando y sumamos el desarrollo de distintas áreas. Por ejemplo, el club hizo una gran inversión en el tema de alimentación, porque entendimos que todo está alineado, un chico que no se alimenta bien no va a alcanzar su tope en el gimnasio y el campo. El Método Celeste se expande a todos estos ámbitos, para que el aprendizaje del futbolista no sea desde que entra a la cancha, sino desde que entra al club. Ellos pasan la puerta y le damos todo lo necesario.

¿Qué logros han obtenido en su primer año con el Método Celeste?

El proyecto lo hemos pensado para cuatro años, inicialmente, pero en este primer año hemos tenido buenos resultados ganando el Torneo de Reservas y también las categorías Sub-18, 17, 16 y 15. Solo no ganamos la 13 y 14, que son los más chicos. Sabemos que en trabajo formativo es más importante anteponer el aprendizaje que el resultado próximo, pero estos también son importantes. El mensaje con los chicos es que están en el mejor club del Perú, que tienen que justificar su presencia aquí y que siempre hay que competir para ganar. Esa es la identidad del club.

¿Cuál consideras que es el perfil del jugador de Cristal?

Lo primero que tiene que saber el jugador es que no es fácil estar aquí, que tiene que ganarse el derecho. También que representan al club fuera y dentro, por eso se debe ser una persona que constantemente muestre los valores que enseñamos. En el campo, debe darlo todo, entrenarse y cuidarse pero fuera del campo, sobre todo, tiene que ser responsable. El jugador debe darle el valor a cada cosa y ser consciente de todo lo que el club le da.

En lo futbolístico, ¿también hay una idea integral en divisiones menores?

Lo primero que buscamos instaurar con el Método Celeste fue justamente eso, lograr que las formativas jueguen de una misma manera. En su momento no lo pudimos integrar al 100% en el primer equipo, porque ellos están basados en resultados inmediatos, pero en tanto al resto de divisiones de menores, sí tenemos un mismo modelo de juego con la identidad celeste y, de acuerdo a eso, trabajamos una determinada lógica en todas las categorías.

¿Cómo describirías ese estilo de juego?

Lo que empezamos a analizar fue que tenemos muy pocos jugadores llegando a grandes ligas a diferencia de otros países de la región. En base a eso hicimos un estudio y, de acuerdo al estilo que tiene el club en su ADN, vimos que nuestra forma de jugar no estaba ayudándonos a producir el tipo de jugadores que tenga esas características marcadas para desempeñarse en el alto rendimiento. Quizá en el tema del físico, la velocidad o de técnica no nos estaba ayudando mucho aquella forma de jugar, entonces le dimos un giro, manteniendo la identidad del club, pero que nos permita producir jugadores de ese otro tipo de perfil que pueda llegar al primer equipo y luego emigrar.

¿Crees que Cristal tiene cierta ventaja respecto al fútbol formativo peruano?

Nosotros cuando empezamos a hacer esto quisimos concentrarnos solo en nosotros. Cristal siempre ha tenido buenas canteras y buen formativo, pero vimos que no era suficiente. No es que ganamos ciertas categorías y ya, tenemos que hacerlo mucho más. Yo soy hincha del club y entiendo al resto de hinchas, sabemos que somos el equipo nació campeón y por eso nuestra meta es bastante alta. Los que están aquí, tanto jugadores como trabajadores, deben saber que están en el mejor equipo de Perú.

¿La prioridad con los menores es que lleguen al primer equipo?

Hay un abanico de posibilidades, algunos ya están para jugar en el primer equipo, otros no por la posición o por los jugadores con los que ya cuenta el primer equipo y en sus casos es mejor prestarlos y que luego vuelvan. Pero nuestros objetivo es formarlos y dejarlos listos para el alto rendimiento y hacerlo en una edad temprana, que es un problema que tenemos en general en el fútbol peruano. Por ejemplo, hay futbolistas que empiezan a sumar minutos en primera división ya muy pasados de edad, a los 20 o 21 años. Para el mercado internacional, esa edad ya es muy alta. Esa madurez del futbolista peruano nos toma mucho tiempo.

¿Cuál es el proceso para llegar al primer equipo?

Depende de cada caso, pero estamos trabajando en adelantar procesos. Para que un jugador llegue antes al primer equipo, ya tenemos que hacer que un jugador sub-13 entrene en una sub-14 o sub-15, que compita con una categoría más, porque si llega a la sub-18 con 18 años, luego a la reserva con 19 y al primer equipo con 20 años, creemos que ya es una edad alta. Por eso queremos adelantar esos pasos, aunque cada caso es diferente.

¿Hay algún número de promovidos para la próxima temporada?

Ese es un tema del entrenador Enderson, lo he conocido pero muy brevemente porque manejamos calendarios distintos, pero esperemos que sí llamen a algunos o que estén en pretemporada para que pueden mostrarse y que ganen experiencia.

¿Cuál ha sido la clave del Método Celeste?

El trabajo integral, expandir los departamentos de desarrollo humano, rendimiento, inteligencia deportiva y, con eso, también hacer crecer la cantidad de personas a cargo para poder darle más herramientas a los chicos. El aspecto personal, físico, psicológico o de asistencia social lo hemos ido aumentando y son áreas más consolidadas. De aquí en adelante esperamos mucho más crecimiento.

¿Qué tan importante es la relación de referentes de la casa con las divisiones menores?

Mucho y es una de las ventajas que tenemos aquí. Tenemos cinco campos y estamos en un espacio todos juntos , en el campo 1 entrena el primer equipo y al lado está el campo 2 donde entrena la sub-16, 17 y 18; entonces estar tan cerca es muy conveniente. Ha estado Lobatón, Cazulo o Julinho, por dar unos nombres. Referentes que van generando identidad y que a mí también me marcó cuando llegué hace 13 años. Es lo que te hace sentirte dentro del club y quererlo como hincha. Hablar con personas que han marcado un tiempo y que se acerquen a hablar o dar un consejo es muy motivador para los chicos.

¿La extensión del cupo de extranjero afecta a las divisiones menores?

Depende de la mirada. Nosotros lo hablamos y pensamos que es un nuevo reto porque ahora tenemos menos espacio y por eso tenemos que trabajar más, el que llegue al primer equipo tiene que ser mejor que el que ya está. Dependerá de cada club, porque por tener seis cupos no necesariamente vas a imponer a seis, depende.

