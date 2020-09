Sporting Cristal no ha caído desde que se reinició la Liga 1 y los celestes llegan con muy buen ánimo al duelo ante Ayacucho FC que se jugará este sábado a partir de las 6:00 p.m. en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

Roberto Mosquera tiene en la mente el once que enviará a la cancha, sin embargo, aún tiene una duda ya que analiza la opción de que Jhon Marchán ingrese como titular. Con ello, el venezolano iría de extremo y ‘Canchita’ al medio.

En la última conferencia de prensa, el técnico del cuadro bajopontino se refirió al buen momento que atraviesan sus dirigidos y atribuyó los resultados positivos al arduo trabajo durante los entrenamientos.

“Esto no me parece una racha, porque la racha yo la asocio a una suerte y esto es un trabajo sostenido que ha costado mucho esfuerzo, compromiso, dedicación, profesionalismo y disciplina y los que no pudieron seguir con esta disciplina ya saben todo lo que pasó. Pero creo que nos falta todavía”, sostuvo.

Revisa la galería que preparamos en la parte superior de esta nota para conocer el posible once con el que arrancaría Cristal en el duelo por la jornada 14 de la Liga 1.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima lidera lista negra en Copa Libertadores

TE PUEDE INTERESAR