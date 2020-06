En las últimas horas, el tema que más preocupa alrededor de la Liga 1 es que todos los clubes no iniciarán los entrenamientos en la fecha establecida. La razón es que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se envió una declaración jurada no solo con temas de salud y seguridad, sino también de asuntos comerciales. Eso generó que Sporting Cristal, por ejemplo, sea una de las instituciones que no estampe su firma y tenga como consecuencia el retraso de sus trabajos.

“Hace una semana nos enviaron la documentación, las declaraciones juradas. Hemos venido conversando y poco a poco hemos consensuado en temas donde había diferencias. Hemos alcanzado ciertos acuerdos que nos permiten cumplir con los lineamientos que la FPF había impuesto para seguir avanzando en este proceso”, declaro Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, en RPP.

Joel Raffo, titular de tienda celeste, también expresó que “para nosotros lo más importante es cumplir con nuestros patrocinadores y demás grupos de interés con los que tenemos relación. De la misma manera, con los activos de la institución, que no vamos a poner en riesgo. En ese sentido, la FPF ha ido entendiendo que es importante, como ellos lo han manifestado, llegar a acuerdos. La declaración jurada inicialmente emitida no se ha aprobado, sino que hemos discutido acuerdos y hemos llegado a consensos”.

En referencia al primer equipo

Con relación a la postura del primer equipo de Sporting Cristal, Joel Raffo añadió: “Hemos dejado clara la posición del club. No han sido siete días fáciles. En la interna, hay una presión de jugadores y cuerpo técnico para regresar a los entrenamientos. Pero hemos sacrificado ese reinicio para dejar sentada la posición del club y defender sus activos y valores. Estamos listos para iniciar. Estamos a la espera de que la FPF nos dé más información para seguir con el procedimiento del reinicio. Agradezco mucho a los jugadores y comando técnico, quienes han entendido que, por encima de todo, están los valores institucionales”.