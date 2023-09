La recta final del Clausura no admite margen de error y Sporting Cristal puede terminar pagando caro el empate ante UTC. Los rimenses fueron superiores en juego, llegaron hasta ocho veces al arco de Zubczuk, pero solo marcaron una vez, el gol de Hohberg salvó el papelón que pudo ser el no sumar frente a uno de los rivales que pelea por no descender. Si bien el conjunto de Tiago Nunes aún está en carrera por el título, su traspié ha hecho que todo se apriete en la parte alta del torneo y ha evidenciado un problema que, a dos fechas del cierre, no deberían tener si quieren salir campeones: sus delanteros no están apareciendo. De los 68 goles que han convertido, solo 19 son de los ‘9′, lo que equivale a un 28%. Números muy por debajo de lo que se puede esperar para un equipo que sueña con levantar su estrella 21.

