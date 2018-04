La temporada pasada, con la camiseta de Melgar, ya se había presentado. Pero lo de Emanuel Herrera con Sporting Cristal , este año, es descomunal. El ‘9’ anotó un ‘hat-trick’ ante Alianza Lima y ya lleva 15 goles en tan solo 10 partidos. Gol y medio por presentación.

“Miguel Linares (utilero del club) me dio la pelota y me la llevé. Estoy muy contento por este momento, los goles y por la última victoria”, le dijo el ‘verdugo’ de Alianza Lima a Depor.

Y que los hinchas de Sporting Cristal no se preocupen, pues el atacante ‘che’ tiene una gran motivación para seguir inspirado de cara al gol. “Se viene mi primer hijo. Aún no sabemos si será varón o mujer, solo queremos que nazca sanito”, dijo Herrera.

Cuando el año pasado la ‘rompió’ con el ‘Dominó’, al toque llegó una oferta del Lobos BUAP, pero no pudo reeditar sus actuaciones. “Me afectó la falta de continuidad, estuve casi dos meses parado por el tema del pase. No llegaba. No era un tema futbolístico, si no por otras cosas”, explicó el delantero celeste.

Y justamente, el temor de los fanáticos cerveceros es que, ante sus números arrolladores, las ofertas se incrementarán. Emanuel Herrera sonó Lanús y la posible partida de su goleador aterra a los de La Florida. Sin embargo, el ‘Tanque’ dejó entrever que prefiere seguir en Sporting Cristal.

“Yo estoy cómodo acá, tengo contrato y quiero cumplirlo. La verdad es que me siento muy bien en el club, con los compañeros, y por el cariño que me demuestran los hinchas”, sentenció. En el Rímac, tendrían goleador para rato.

