Cuando parecía que la relación entre Emanuel Herrera y Sporting Cristal había terminado de la mejor manera, el flamante fichaje de Argentinos Juniors habló fuerte contra la dirigencia del cuadro bajopontino: “Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”.

El exartillero celeste en diálogo con Las Voces del Fútbol indicó que “no hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”.

Por otro lado, Emanuel Herrara fue consultado por su reemplazo en el ataque celeste: Marcos Riquelme. El ‘9′ prefirió no referirse al tema...

“Qué se yo de (Marcos) Riquelme, no tengo idea, eso pregúntenselo a él. Uno no sabe qué pueda pasar en un futuro (de volver), yo no tenía planeado irme de Sporting Cristal, pero esto es fútbol y son cosas que pasan”, señaló la ‘Maquinaria’.

Pese a todo, ‘Ema’ le deseó el mejor de los éxitos a sus compañeros en su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo donde también participará pero con la camiseta de Argentinos Juniors.

“Ojalá hagan una buena Copa, pasen a octavos, se quiten la espina y le den una alegría a la hinchada que se lo merecen. Agradecerles a todos por el cariño dentro de la cancha, estas son cosas de fútbol”, finalizó el atacante.

