Sporting Cristal: Emanuel Herrera y su opinión sobre el fútbol peruano [VIDEO]

Es el goleador del fútbol peruano y una de las últimas grandes contrataciones que se realizó a nivel de clubes. Emanuel Herrera , que jugó por primera vez Torneo Descentralizado en el 2017, lleva 16 goles en Sporting Cristal , en apenas 9 partidos disputados. En ese contexto, la ‘Maquinaria’ dio su opinión sobre el campeonato local.

“Hay buenos jugadores técnicamente. Por ahí, no son tan fuertes físicamente. Mario Salas se ha sorprendido, porque hay jugadores chiquitos que salen muy bien con la pelota. Eso es muy bueno. En Perú y Ecuador [países en los que jugó] es importante la concentración, sobre todo, en la Copa Libertadores o Sudamericana. Hay que aguantar la intensidad”, dijo Herrera en Fox Sports Radio.

En ese sentido, el argentino aseguró que Sporting Cristal realizó una buena Copa Sudamericana, pero los goles de visitante que recibió fueron decisivos para que el equipo de Mario Salas quede fuera.

“A los equipos peruanos no les ha ido muy bien en los torneos internacionales. Cuando llegué a Cristal, los hinchas me decían que querían pasar esta fase en la Copa Sudamericana. No lo hicimos, pero estuvimos a la altura. Por una distracción, los rivales no te perdonan”, agregó el delantero.

Por otro lado, Herrera manifestó que su deseo es seguir marcando la diferencia en el torneo peruano y, así, superar a los máximos goleadores de la historia de Sporting Cristal.

