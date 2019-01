La polémica del amistoso: Sporting Cristal se enojó con Emelec y Mariano Soso pidió disculpas

Cuando Sporting Cristal caía goleado por 3-0 ante Emelec , Mariano Soso se vio obligado a realizar una variante. El hincha ‘eléctrico’, Daniel Nieto, ingresó al campo de juego para cumplir uno de sus sueños. Esto luego de que ganara un reality.

Indudablemente, un grupo de hinchas de Sporting Cristal se incomodó con la decisión de Emelec, que presentó oficialmente a su plantilla en la noche de la ‘Explosión Azul’. Por ese motivo, Mariano Soso, campeón con los celestes en el 2016, pidió disculpas.

“Pude percibir la molestia del rival, es un equipo al que le debo mucho, es un equipo que me proporcionó la posibilidad de crecer, de desarrollarme como entrenador y me parece valioso aclara el tema públicamente. Me veo francamente sometido y con cierta disconformidad, los partidos no merecen esta descomposición que acabo de describir”, afirmó Mariano Soso.

Sporting Cristal vs. Emelec: hincha eléctrico entró a la cancha para jugar en la 'Explosión Azul' [VIDEO]

Sporting Cristal no pudo ante Emelec en Ecuador y se fue goleado por 3-0 en la 'Explosión Azul'

“Enfrentamos a un equipo que tiene su prestigio y lamentamos, que el negocio atraviese lo deportivo. Por un tema contractual, tuvimos que incluir a alguien para que tenga una experiencia única, atentando contra la competitividad que tiene el juego en sí”, agregó el exestratega de Sporting Cristal.

Por otro lado, Sporting Cristal ya le dio vuelta a la página y espera sumar un triunfo ante Emelec en el día de la ‘Raza celeste’, la cual se desarrollará el domingo en el Alberto Gallardo.