Sporting Cristal: el 'once' de Manuel Barreto para enfrentar a UTC en Cajamarca

Sporting Cristal visita Cajamarca para enfrentarse contra UTC por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los 'celestes' buscan continuar en la lucha por el título nacional. Los de Manuel Barreto vienen de ganarle a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo y saben que sumar para superar a Universitario de Deportes y Alianza Lima en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Manuel Barreto se encuentran en el tercer lugar de la tabla, con 16 puntos, por detrás de Alianza Lima (17 unidades).



UTC de Cajamarca es último en la tabla. A esto se suma la salida de Franco Navarro. Ahora Gerardo Ameli tendrá la difícil tarea de revertir este mal momento.

En la conferencia de prensa previa a este encuentro, Manuel Barreto, entrenador de Sporting Cristal, declaró: "Desde ahora puedo decir que no hay ningún partido fácil, por ejemplo, el domingo nos costó mucho ganar ante Ayacucho FC. En esta etapa del año, todos los equipos sacan lo mejor de sí y esperamos encontrar un UTC fuerte, difícil".

Debido a las convocatorias de la Selección Peruana y Sub 23, Sporting Cristal tendrá 9 bajas para enfrentar a Universitario de Deportes (7 jugadores para la Sub 23 y 2 para la Selección Peruana). Mientras tanto, los 'cremas' solamente tendrán 5 bajas: Aldo Corzo y Armando Alfageme para la Selección Peruana , Alberto Quintero para la Selección de Panamá y Brayan Velarde junto con Jesús Barco para la Sub 23.

