Erick Delgado no solo debutó en Sporting Cristal, sino que, además de pararse 10 años bajo el arco del equipo celeste, también es hincha confeso del club, al cual le guarda mucho cariño, a pesar de que ya no viste la camiseta ‘celeste'. Sin embargo el arquero confesó que le gustaría volver al equipo ‘bajopontino’ cuando le toque retirarse.

“Me gustaría retirarme en Sporting Cristal porque yo he hecho y sigo tratando de hacer una carrera correcta y donde siempre esté compitiendo”, aseguró el arquero en una entrevista virtual con GOLPERU.

Por otro lado, respecto a su salida del club, el golero aseguró que no fue debido a su rendimiento sino más bien a situaciones específicas con los dirigentes de ese momento. “Yo no salí por rendimiento de Sporting Cristal. Todos hablan de mi compañerismo, siempre he tratado de pelear por mis compañeros; ese año pasaban cosas entre los dirigentes y los jugadores chicos y yo me puse fuerte; ahí se desata un poco el tema”, confesó Erick Delgado.

“Decían que yo estaba cómodo en Cristal. Me pasé 10 años en el arco tratando de rendir porque sino no te mantienes. En el fútbol y más aún ahí tienes que estar rindiendo a tope. Sabía lo que me costó llegar y lo agarré y dije aquí me quedo”, continuó.

Actualmente Erick Delgado es el arquero titular de Cantolao y en lo que va de la temporada ha jugado 5 partidos a lo largo de 445 minutos.

