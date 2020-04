En tiempos de cuarentena, las redes sociales se han vuelto una de las mayores fuentes de información y entretenimiento para la población. Asimismo, los futbolistas se comunican mediante esta fuente con distintos medios de comunicación y con sus seguidores.

Erick Delgado es el arquero de Academia Cantolao, si embargo, es un ícono de Sporting Cristal tras sus 10 años como parte fundamental de los celestes. En entrevista con GOLPERU, el guardameta contó un poco más sobre su salida del club rimense y mencionó a Roberto Mosquera.

“Las formas que tuvieron conmigo no fueron las más correctas. Yo considero que nunca tuve ningún problema. Además, pasaron un par de cosas en el 2012 que no se entero mucha gente, paso que quisieron sacar a jugadores jóvenes que no jugaban en primera y que no querían pagarles completo. Ahí fue la primera rencilla”, expresó Erick Delgado.

“No es mal interpretación de mis palabras. Si (Roberto) Mosquera en ese momento hubiera matado por mi, yo hubiera sido el arquero en el 2013. Yo creo que Roberto, debido a que era su primer año en Cristal, dijo: si ustedes quieren traer a alguien nuevo para reforzar el arco, yo no me pondré mi cargo a disposición. Es mi apreciación, no se si será verdad”, añadió el arquero de Cantolao.

“Yo pienso que por rendimiento no era, si haces una hoja de vida tu te das cuenta que después de 10 años, cuando estás a punto de salir campeón, quieras cambiar al arquero que es parte de tu columna vertebral”, finalizó Erick Delgado.

Desea retirarse en Sporting Cristal

Erick Delgado no solo debutó con Sporting Cristal, también fue el arquero principal de los celestes por muchos años. El guardameta de Cantolao es un hincha confeso de Sporting Cristal por lo que expresó su deseo de volver al equipo ‘bajopontino’ cuando le toque retirarse.

“Me gustaría retirarme en Sporting Cristal porque yo he hecho y sigo tratando de hacer una carrera correcta y donde siempre esté compitiendo”, afirmó Erick Delgado.

VIDEO RECOMENDADO

La donación de Ricardo Gareca para luchar contra el COVID-19

Ricardo Gareca se sumó a una nueva campaña de ayuda. (América TV)