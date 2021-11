En julio de este año, seis meses después de anunciar su retiro como futbolista, Jorge Cazulo fue anunciado como entrenador de equipo de la reserva de Sporting Cristal, su primera aventura profesional fuera de los campos de juego. El estreno fue con el conjunto Sub-18 en la Copa Generación, torneo donde sus dirigidos acaban de clasificarse a la final.

El ídolo del cuadro bajopontino pugnará por su primer título como estratega, después de que los celestes derroten 2-1 a Pirata FC en las semifinales del torneo juvenil. Roy Rodríguez (en contra) y Marlon Perea marcaron para los bajopontinos, mientras que Luis Duque descontó de penal.

Perea sumó su décima anotación y se consolida como máximo artillero del campeonato, por encima de Fabrizio Roca (7 goles- Comerciantes Unidos) y Carlos Maguiña (5 goles - San Martín).

El rival al que enfrentarán en la final saldrá del ganador entre Alianza Lima y Academia Cantolao. Cabe recordar que los rimenses enfrentaron hace unos días ante los blanquiazules, duelo que terminó igualado 2-2, cargado de varias polémicas.

Sporting Cristal terminó como líder de la fase regular, registrando 27 puntos, producto de ocho triunfos y tres empates. Estos números le permitieron situarse directamente entre los cuatro mejores del certamen.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, el campeón de la Copa Generación Sub 18 ganará el cupo otorgado a Perú para participar en la Copa Libertadores Sub 20, a disputarse el próximo año en Ecuador durante el mes de febrero.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.