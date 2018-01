A falta de cuatro días para el inicio del Descentralizado 2018, UTC no tiene estadio para recibir a Sporting Cristal en la primera fecha del Torneo de Verano. Tras la inhabilitación del Héroes de San Ramón, el cuadro cajamarquino eligió como cancha alterna el Mansiche pero no está en buenas condiciones. ¿Dónde jugarán? Es una incertidumbre.

Esto ha generado malestar en la interesa de La Florida y no se puede ocultar. El presidente del cuadro rimense, Federico Cúnero, salió al frente

Sporting Cristal evalúa pedir los puntos si UTC no consigue cancha

"Para mí es una vergüenza, una falta de seriedad para el fútbol nacional. No es un problema de ahora sino desde hace muchos años que no se resuelve. La verdad, incómoda porque no es digno tener un campeonato así. Pero no puedes presentar un torneo con una cancha impresentable faltándole el respeto a los espectadores", indicó el presidente de Sporting Cristal a 'La Cátedra' de radio Nacional

Ante la imposibilidad de utilizar el Mansiche de Trujillo, UTC ha propuesto jugar en Guadalupe, pero este escenario tampoco ha sido aprobado por la Comisión de Estadios. La otra alternativa es Chongoyape, pero aún no se aprobó.

“Uno no puede suspender un partido porque no se ha preparado, a menos que haya un problema de fuerza mayor”, finalizó.

