Para este segundo semestre de la temporada, Sporting Cristal tiene como objetivo pelear en dos frentes: la Copa Sudamericana –enfrentarán a Emelec en duelos de ida y vuelta por el pase a los octavos de final– y el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Para ello, el área deportiva ha empezado a gestionar los fichajes para reforzar al plantel y el primero en llegar fue Franco Medina, lateral derecho proveniente de Cienciano y que buscará ganarse un lugar en la consideración de Tiago Nunes.

El defensor de 23 años tuvo sus primeras declaraciones como futbolista rimense y valoró el primer contacto con sus nuevos compañeros, quienes le dieron la bienvenida y lo recibieron con el mejor de los ánimos para su rápida integración. Asimismo, destacó el profesionalismo con el que se trabaja en la institución ‘cervecera’.

“Muy contento de estar acá, muy agradecido por abrirme las puertas. Conocía a la mayoría, fue muy fácil acoplarme a los jugadores y les agradezco por darme la bienvenida. Es un club muy serio, muy grande. Es distinto ver la seriedad que tiene y por eso siempre pelean arriba”, declaró en diálogo con los medios oficiales del club.

Sobre su presente, el jugador formado en Alianza Lima declaró que se siente muy bien y que físicamente está apto, a pesar de no haber tenido mucha continuidad con Cienciano en la primera etapa del año. “Me siento muy bien, físicamente estuve entrenando bien, en lo futbolístico me siento muy bien y anímicamente también”, acotó.

Finalmente, Franco Medina apuntó sus objetivos al llegar a Sporting Cristal y espera salir campeón, además de dar pelea en la Copa Sudamericana. “Mi objetivo a largo plazo es ganar la Liga 1, sé que todavía se pelea la Copa Sudamericana, así que estoy en ese objetivo también. Me identifico mucho con el juego de Sporting Cristal”, puntualizó.





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria sobre Unión Comercio en el Alberto Gallardo (3-0), Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando les toque visitar a Alianza Lima, por la tercera jornada del Torneo Clausura 2023. Este duelo está programado para el sábado 8 de julio desde las 7:00 p.m. y se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

Este será uno de los duelos más esperados de la fecha, pues se verán cara a cara dos de los candidatos a llevarse el título nacional a fin de año. Recordemos que, debido a los conflictos por los derechos de transmisión en la Liga 1 Betsson, el partido entre ambos no se jugó en el campo por el Torneo Apertura y los ‘celestes’ terminaron ganando por ‘walkover’, con un marcador de 3-0.





