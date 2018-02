Sporting Cristal y el fútbol peruano es noticia en Chile tras suspensión de partido

De “insólito” calificó la prensa chilena el hecho de que en el Torneo Descentralizado se suspenda partidos por inhabilitación de estadios, como le pasó a Sporting Cristal , que no jugará ante UTC y pedirá los puntos en mesa.

‘El Gráfico’ de Chile informó sobre la situación por la que atraviesa el fútbol peruano y, específicamente, Mario Salas con Sporting Cristal, que no debutará debidamente en el torneo peruano y esperará casi 15 días para jugar su primer partido en el Torneo de Verano.

Recordemos que Sporting Cristal se mantuvo firme en su decisión de no viajar a Trujillo para no chocar contra el cuadro de Franco Navarro, debido a que el estadio Mansiche de Trujillo no pasó las pruebas correspondientes que realiza la Comisión de Estadios de la ADFP.

(Captura: El Gráfico) (Captura: El Gráfico) depor

Por el momento, el estratega de Sporting Cristal entrena pensando en el choque que tendrá ante Sport Rosario en Huaraz. Será el 11 de febrero. De esta manera, Salas podrá hacer su debut oficial en el fútbol peruano.

