"Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el Sol,

que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó". Gabriel Costa , volante de Sporting Cristal , entonó emocionado el Himno Nacional tras juramentar como peruano.

"Estoy muy agradecido y orgullo de ser peruano y pertenecer a este hermoso país, que me abrió las puertas y que me recibió con los brazos abiertos. Además, me hizo crecer como persona y profesional. Me dio la oportunidad de cumplir grandes metas", dijo Costa, un poco nervioso, tras recibir el documento que lo acredita como peruano.

Acompañó al jugador, en este trascendental momento, el presidente del club rimense, Federico Cúneo.

Su historia con el Perú

Guillermo Sanguinetti lo dirigió en Bellavista de Uruguay, allá por el 2012. Por eso, cuando el ‘Topo’ chapó el buzo de Alianza Lima dos años después, no dudó en pedir a ese jovencito de 22 años, el de la tímida sonrisa y de pocas palabras, pero de juego explosivo.

El 2014 fue el primer año de acercamiento de Gabriel Costa con nuestro país. Y quién diría que cinco años después, tras defender a blanquiazules y ‘cheleros’, el ‘Gabo’ se convertiría en un compatriota más.

Tras una serie de ‘papeleos’ que empezaron a fines del año pasado, hoy el uruguayo juramentará como peruano en la oficina de Migraciones. Así, se unirá al grupo que forman el uruguayo Jorge Cazulo y el ‘che’ Horacio Calcaterra, los celestes que no ocupan plaza de extranjero en el Perú.

Contra el tiempo

La idea en La Florida es agilizar el proceso para inscribir a Costa como peruano en las oficinas de la ADFP antes del viernes, pues este domingo recibirán a Sport Rosario en el Gallardo por la Fecha 2 del Torneo de Verano.

Para que la pueda ‘mover’ sin problemas en el Descentralizado, tendrá que esperar su DNI y que sus papeles estén ‘Ok’. Si no es ante el ‘Canalla’, será en un lindo partido ante su ‘ex’, Alianza Lima.