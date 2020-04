La Liga 1 se encuentra suspendida hasta nuevo aviso, por lo que los clubes peruano empiezan a analizar su situación deportiva y económica. Sporting Cristal, hasta el momento, no presentó ninguna solicitud de reducción de sueldo y sus jugadores continuan entrenando desde casa con órdenes del comando técnico.

En conversación con GOLPERU, Gianfranco Chávez contó como llevan los entrenamientos en Sporting Cristal.“Entrenamos lunes, miércoles, viernes y sábado, y luego descansamos. Los martes nos envían los trabajos para trabajar en casa. El club también nos ha mandado equipos para entrenar. Tengo espacio en mi casa para trabajar y un minigimnasio.Todos los lunes enviamos fotos para que nos midan los pliegues y la grasa”, señaló el futbolista celeste.

El jugador rimense también habló de sus ligas favoritas. “Me gusta la liga brasileña y argentina. La brasileña es más competitiva. En Europa me gustaría jugar en Inglaterra”, expresó Gianfranco Chávez.

Sergio Ramos es la mayor referencia de Gianfranco Chávez. ”Sergio Ramos es el jugador que más me gusta porque en el Sevilla era lateral derecho, como yo comencé. Me identifico con él y su juego me gusta. Lo imito para tener cosas positivas. He visto bastantes videos del italiano Franco Baresi desde que tengo 16 años. Es uno de los mejores defensas que vi”, acotó el defensa peruano.

Sobre su inicio en Sporting Cristal

Gianfranco Chávez habló de los entrenadores que tuvo en Sporting Cristal y como inició. “Yo debuté en Cristal con ‘Chemo’. Con Pablo Zegarra y Mario Salas jugué un partido. A mitad del 2018 me fui a Coopsol buscando continuidad. Ahí aprendí a realizar muchas cosas por mi cuenta”, contó el jugador celeste

“El entrenador que me marcó fue (Claudio Vivas) porque me dio la confianza para jugar. Jugué ante Alianza y lo hice bien, y de ahí no me sacó”, agregó Gianfranco Chávez.

