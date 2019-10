Vende hamburguesas: Gianfranco Chávez y su faceta como empresario

En principio, nos pareció raro que Gianfranco Chávez nos reciba con delantal y guantes. Pero así como anticipa a los delanteros en la cancha, el defensor celeste nos adelantó en una: “Acomódense, que aquí se comen las mejores hamburguesas de Lima”, soltó.



Se trata del nuevo negocio que acaba de emprender con hartas ganas, las mismas que hicieron que a sus 21 años sea pieza fija en el equipo celeste. Así, en medio de hamburguesas y papas fritas, Chávez se confesó con Depor.



¿Te ves en la final?

Creo que estamos haciendo todos los méritos para llegar a la final.

¿A qué equipo te gustaría enfrentar?

Me encantaría que sea Universitario o Alianza.

¿Cuándo llegará la primera ‘pepa’ de tu carrera?

Me gustaría que sea en esa final. O también en un clásico.

¿El mejor partido que hiciste en Primera?

Con Alianza, en febrero, cuando ganamos 1-0. Me eligieron el mejor del encuentro (dio una asistencia) y la gente empezó a conocerme.

¿Quién es el compañero que más te aconseja?

Hay varios. Está Jair Céspedes, Jorge Cazulo y Omar Merlo. Nos llevamos bien.

¿A qué liga te gustaría emigrar?

A cualquiera, donde vaya voy a dar lo mejor de mí.

¿Sueñas con ser convocado por el ‘Tigre’ Gareca?

Sería muy feliz. Ya estuve en la lista preliminar de la Copa América, pero me gustaría jugar Eliminatorias.



Universitario de Deportes intentará mantenerse en la punta del Torneo Clausura. (Video: América TV)

►Jugadores de Binacional y Alianza Universidad salieron corriendo del Guillermo Briceño ante la caída de granizo [VIDEO]

►Gabriel Heinze sobre Luis Abram: "Regresó muy bien y vamos a prestarle atención a su evolución"

►Universitario de Deportes le responde a Alianza Lima: "Nosotros nunca hemos ganado en mesa"

►Jugador de Pirata FC denunció maltrato por parte de los dirigentes del club