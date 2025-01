Luego de vencer a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal parece no haber dado por finalizada su pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 2025. Así lo expresó su entrenador, el argentino Guillermo Farré, durante una conferencia de prensa en la que no descartó que los ‘Celestes’ disputen un partido amistoso más, aunque aún no se ha confirmado. Además, se tomó el tiempo para explicar el motivo de la ausencia de Christofer Gonzáles, quien no formó parte del equipo el último domingo. ¿Qué fue lo que dijo?

Cuestionado sobre lo que se le viene a Cristal antes de su debut contra Alianza Universidad, el estratega reconoció que debido al aplazamiento del inicio de la Liga 1 han tenido que plantear la posibilidad de jugar un partido amistoso más, esto con el objetivo de que los ‘Celestes’ lleguen con buen ritmo al campeonato.

‘’Nosotros habíamos planificado que el torneo iba a empezar el 26. Al extenderse una semana más, la idea era hacer otro partido. No está nada confirmado, pero la idea es otro partido’’, explicó el entrenador de 43 años, quien luego daría algunos detalles sobre cómo se daría este encuentro adicional.

‘’Seguramente será a puerta cerrada, tenemos que ver el rival. No creo, está medio complicado que sea a un nivel internacional por una cuestión de tiempo, pero bueno. Si se puede lograr, bienvenido sea. Si no, haremos un amistoso más cerrado para llegar con óptimas condiciones al torneo’’, agregó.

En cuanto a la exclusión de Christofer Gonzáles, quien no estuvo presente en los dos últimos partidos de pretemporada de Cristal, Farré aclaró que su decisión de no contar con ‘Canchita’ se debió a que no quiso exponerlo a un nueva recaída, puesto que recién había vuelto a los entrenamientos tras superar su última lesión.

“Consideramos que era riesgoso que estuviera Christofer Gonzales en este partido porque recién volvió a entrenar hace unos dias, por lo que decidimos que hoy no juegue”, expresó. Como bien se recordará, ‘Canchita’ sufrió una sobrecarga muscular y por ello no ha sido considerado por el comando técnico.

¿Cuándo comienza la Liga 1 2025?

Aunque inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, hubo un cambio de planes y el campeonato arrancará finalmente el fin de semana del 7 de febrero (viernes). Este ajuste se debe a la inclusión de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, equipos que recurrieron a la justicia ordinaria para ser restituidos en la máxima categoría del fútbol peruano.

Liga 1: programación de la fecha 1

Viernes 7 de febrero

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (Estadio IPD - Huancayo) - 3:00 p.m.

Sábado 8 de febrero

Melgar vs. UTC (Estadio Monumental UNSA - Arequipa) - 1:00 p.m.

Atlético Grau vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Sullana) - 3:15 p.m.

Alianza Lima vs. Cusco FC (Estadio Alejandro Villanueva - Lima) - 7:00 p.m.

Domingo 9 de febrero

Alianza UDH vs. Sporting Cristal (Estadio IPD - Huancayo) - 1:00 p.m.

(Estadio IPD - Huancayo) - Sport Boys vs. Juan Pablo II (Estadio Miguel Grau - Callao) - 3:00 p.m.

Comerciantes Unidos vs. Universitario (Estadio Germán Contreras - Cutervo) - 3:30 p.m.

Cienciano vs. ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco) - 6:00 p.m.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs. Garcilaso (Estadio Municipal de Talavera - Andahuaylas) - 3:00 p.m.

Binacional descansa





TE PUEDE INTERESAR