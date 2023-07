Posiblemente, Sporting Cristal jugó su partido más discreto en el plano internacional, al mando de Tiago Nunes, ante Emelec en el Nacional. El resultado fue la consecuencia de un juego previsible y una mala toma de decisiones, además del bajo nivel de varios jugadores celestes. Cada uno sacará sus conclusiones, y también el entrenador y el plantel. Pero así como en las derrotas se pueden ver con más claridad las cosas por mejorar, también hay que abrir paréntesis y decir una verdad que se cae por la ventana: Ignácio da Silva es top. Recontra top.

El único de celeste que pudo llevarse algunos aplausos de las tribunas, y que no debe someterse a la crítica popular. Fue un manual de cómo jugar casi 80 minutos con una tarjeta amarilla encima y sin dejarse ver condicionado por eso. El brasileño, dentro de todo lo bueno que tiene, maneja muy bien los tiempos. Sabe en qué momento adelantarse al rival y anticiparlo, o esperar un momento más y luego ir al cruce. Son milésimas de segundos para decidir a un ritmo de Copa que no te perdona. Hoy, con VAR y tantas cámaras encima, si pegas una patada ya estás afuera.

Ignácio no pega. No tiene esa intención y tampoco la necesita. Siempre se discute si el zaguero debe salir con cara de malo y pegar por inercia, pero es más valioso el defensa que recupera una pelota sin cortar obligatoriamente la jugada y sin importar el rival. Lo hizo en el Maracaná y también en el Alberto Gallardo. Por lejos, Da Silva es el mejor defensa de la Liga 1 Betsson y candidatazo a mejor refuerzo de la temporada, si es que ya no es el número uno. Se trata de un hallazgo ‘made in Tiago Nunes’. El técnico celeste, en modo scout, lo sacó de la Serie B de Brasil para convertirlo en protagonista de nuestro torneo. Y así se vaya el próximo año, ya le dio a toda la hinchada celeste la oportunidad de disfrutar de un defensa A1 al menos por una temporada. Y de paso poner esa valla para todos los equipos peruanos, que jugador extranjero que venga tiene que cumplir lo que la misma palabra dice: reforzar.

De hecho, hoy la pelota está en cancha de Sporting Cristal, pero seguramente más en los representantes de Ignácio, que tendrán la última palabra. Muchas veces el mejor refuerzo es una renovación, y en La Florida nadie duda de la capacidad de Da Silva. Pero es posible que el brasileño se tome su tiempo para pensar, en caso no puedan convencerlo desde las oficinas celestes. Si se queda solo hasta diciembre, no queda otra que seguir disfrutándolo hasta que se vaya a una mejor liga que premie su ascenso. Y si renueva, felicitar a los encargados y que el hincha corresponda llenando las tribunas. Porque todos deben hacer su parte.





