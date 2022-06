Sporting Cristal ganó (2-0) su último compromiso frente a Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal. Uno de los goleadores fue Irven Ávila, quien puso el segundo tanto para sellar el triunfo celeste en Piura y habló sobre la pelea por el título del Torneo Apertura.

“Estoy bastante tranquilo porque se me está abriendo el arco y para ello trabajo día a día, sobre todo en los aspectos que se me estaba faltando”, sostuvo el delantero al término del compromiso para Willax. Además, se refirió a cómo se vino desarrollando el cotejo en el norte, un escenario que no les hizo sencillo el partido.

En ese sentido, manifestó que “el tema de la cancha ha sido increíble, pero no hay excusas. Pienso que a todos nos costó, pero supimos sacar un buen resultado en una plaza muy difícil”, respecto al estado de la cancha y a lo complicado que es jugar bajo el calor de Piura.

Un tema importante es la pelea por el título del Torneo Apertura. Al respecto indicó que “se logró un buen triunfo, pero somos conscientes que no dependemos de nosotros mismos para alcanzar el objetivo”. Esto, luego de conocer que Melgar ganó su partido y resta esperar el duelo de Sport Huancayo para saber cómo quedará la tabla de posiciones del campeonato.

“La consigna es ganar estos dos partidos que restan por jugar y esperar que los otros rivales dejen puntos en el camino”, agregó. Cabe agregar que Alianza Lima perdió su último compromiso frente a Binacional, por lo que dejó solo al ‘Dominó', al ‘Rojo Matador’ y a los rimenses con la chance de quedarse con el trofeo.

Los celestes recibirán a Alianza Atlético en el Alberto Gallardo en la siguiente fecha. El partido está programado para el sábado 25 de junio a partir de las 3:30 p.m. La transmisión de este encuentro estará a cargo de GOLPERU y el minuto a minuto, así como las incidencias, las podrás ver por Depor.





