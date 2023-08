Estar dentro del ‘top 5′ de goleadores históricos de Cristal es un privilegio que le da espalda a Ávila, más allá de que atraviesa una de las sequías más bravas de su carrera. Lleva 20 partidos sin anotar, pues su último tanto fue en marzo, y en cuanto al juego también está en un nivel discreto. Lo demostró en el 1-1 ante ADT, donde arrancó apenas por sétima vez en la Liga 1 Betsson 2023, y estuvo lejos de ser el ‘Cholito’ que, por ejemplo, fue figura rotunda a inicios de la temporada, sobre todo en la fase previa de la Copa Libertadores. En Tarma, falló ocasiones clarísimas, que bien pudieron darle el triunfo a ‘SC. El técnico Nunes lo mantuvo 81 minutos en cancha, que para muchos críticos pecó de generoso en insistir con él.

Lo cierto es que a Ávila le costó recuperar su mejor performance desde que volvió en mayo de su lesión en el codo izquierdo. Aunque, insistimos, al ‘Cholito’ le sobra crédito en Cristal, y eso también lo sabe Nunes. Está claro que no es el de meses atrás pero no deja de ser la primera opción para el comando técnico, sobre todo para el duelo del domingo ante Garcilaso, que no perdió en seis de sus últimos siete partidos fuera de Cusco (tres triunfos y tres empates) y no será un rival de trámite fácil en el estadio Alberto Gallardo. “Toca corregir errores y pensar en el siguiente encuentro”, dijo Ávila tras el último partido.

Pero también figura Percy Liza, la otra opción potente. Viene demostrando un buen nivel en los entrenamientos desde su llegada de Portugal, y tiene satisfecho al comando técnico de Nunes. Su deuda, por ahora, está en reencontrarse con su mejor física. Lleva 30 minutos en los últimos dos partidos, ingresando desde el segundo tiempo, y aunque por ahora está lejos de ser el Liza que deslumbró en 2021 y 2022, siempre es considerado un revulsivo importante. Dependerá de su puesta a punto para ganarse un lugar desde el arranque, aunque el bajón de Ávila puede darle chances de que eso ocurra antes de lo esperado.

Si hablamos de números Liza tampoco viene en romance con el gol. No anota desde febrero con su exquipo Marítimo en la liga portuguesa. Precisamente, en los seis meses que estuvo en Portugal también careció de eficacia de cara al gol: solo anotó el mencionado tanto en un total de 15 encuentros. En la ‘pulseada’, Ávila tiene el favoritismo para ser el ‘9′ sin Brenner, pero la paciencia se agota y es allí donde Liza puede tomar protagonismo. Tiene un buen recuerdo con ‘SC’, claro está, y aparte es de la casa. El hincha, a sus cortos 23 años, aún espera que finalmente dé el gran despegue de su carrera.

Estas son las estadísticas de los ‘9′ de Sporting Cristal en la actual temporada.

Jugador Partidos Goles Brenner Marlos 34 13 Irven Ávila 27 4 Diego Otoya 6 1 Adrián Ugarriza 2 0 Percy Liza 2 0

Otoya y Ugarriza, los ‘as’ bajo la manga

Muchos dicen que es momento de poner a la sangre joven en la cancha, y eso directamente involucra a Diego Otoya, atacante de 18 años que esta temporada llegó del fútbol de los Estados Unidos. El juvenil siempre aparece en la lista de Nunes, sin embargo, tuvo poquísimas opciones: solo lleva seis partidos en la Liga 1, los cuales aprovechó para anotar su primer gol en Primera división contra Cantolao en marzo. Otoya tiene características diferentes a Brenner, Ávila y Liza, pero coincide con los tres mencionados en que tiene olfato de gol. Tiene buen biotipo y el golpeo de cabeza es una de sus principales armas. Ojo, también tiene participación esporádica en el equipo de Reserva, donde recientemente le anotó a Melgar y ADT.

Si bien es cierto, Adrián Ugarriza podría tratarse de un nuevo ‘fichaje’ para esta parte final de la temporada. El delantero ya viene realizando trabajos con balón desde hace semanas tras superar su lesión en la rodilla izquierda y podría volver a salir en lista después de cinco meses, exactamente, desde el duelo copero ante Huracán en marzo. Su mala racha de lesiones desde que arribó este año a La Florida solo lo hizo sumar dos partidos en el año. Debe tener la palabra revancha en su mente.

Kevin Serna está en la mira

Hace unos días, Depor informó del interés de Sporting Cristal por el colombiano Kevin Serna de ADT. Ahora bien, parece ser una urgencia para la directiva celeste. Todo se debería a la posible venta de Joao Grimaldo al exterior, algo que podría acelerar las negociaciones por el extremo que actualmente juega en Tarma. Un punto a favor es que el colombiano está próximo a recibir su nacionalización peruana, algo que sería incluso más factible su vínculo con los ‘cerveceros’.

Por ahora, el extremo tiene contrato con ADT hasta diciembre del 2024, y una cláusula de salida rondaría los US$ 200 mil. De hecho, los tarmeños quieren sacar más dinero por su jugador, que lleva tres goles en 24 partidos de la Liga 1 Betsson, siendo el crack excluyente del ‘Vendaval celeste’. Tiago Nunes también le habría dado el visto bueno al colombiano, que fue una de las figuras del último partido donde enfrentó a los ‘cerveceros’.

