No cabe duda que Sporting Cristal es uno de los equipos que viene atravesando un buen momento en el Torneo Clausura 2022, certamen en el que marcha como único líder con 25 unidades. Asimismo, una de las figuras del conjunto celeste es Irven Ávila, quien lleva 7 goles anotados en lo que va de la temporada. Ahora, en la previa del duelo ante ADT, el delantero nacional habló sobre sus objetivos y su futuro en la institución.

“A mí me encantaría quedarme en Cristal hasta el último día de mi trayectoria, conseguir más títulos y goles que me permitan seguir haciendo historia con mi equipo. Pero eso ya depende de la directiva y el comando técnico, ahorita en lo que estoy mentalizado es en salir campeón nacional a fin de año”, mencionó el delantero nacional en una entrevista con Once.

Y sostuvo: “Para mí, Cristal lo es todo, es el club más importante al que he pertenecido. Al Sporting le debo haber cumplido muchos sueños de chico, como salir campeón, jugar Libertadores y sentir el enorme cariño de una gran hinchada como la que tenemos en todo el país”.

Ávila también se refirió a Roberto Mosquera, técnico del club al cual elogió con unas emotivas palabras. “Roberto es un entrenador que sostiene a sus futbolistas, incluso cuando las cosas demoran en salir, porque él sabe que estás trabajando bien y tarde o temprano se van a dar. Incluso eso pasó hace poco que me pusieron a jugar de ‘9′ y los goles no estaban dándose con la continuidad que todos quisiéramos”, apuntó.

Sporting Cristal vs. ADT: fecha y hora del partido

Sporting Cristal volverá a la acción este jueves 29 de septiembre para medirse ante ADT, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. El duelo se llevará a cabo a cabo en el Estadio Alberto Gallardo y arrancará desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), con la transmisión y narración por la señal de GOLPERU.

Cabe resaltar que los ‘rimenses’ llegan a este encuentro luego de empatar 1-1 ante Binacional en condición de visita. Por su parte, el ‘Vendaval’ viene de vencer 2-1 a Carlos A. Mannucci en Tarma, por lo que buscarán repetir este resultado ante el líder del campeonato.





