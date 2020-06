Los años posteriores al subcampeonato de la Copa Libertadores 1997, el más grande logro internacional que alcanzó Sporting Cristal, llegaron al club rimense un gran número de jugadores provenientes del extranjero. Aunque fueron muy pocos los que pudieron dejar su nombre escrito en la memoria del hincha celeste. Sin lugar a dudas, el de Javier Ferreira fue uno de ellos.

El exfutbolista paraguayo arribó a la Florida exactamente cuatro meses después de aquella mítica final ante Cruzeiro. El ‘Pelado’ aceptó el desafío y no desentonó. Incluso fue uno de los jugadores más importantes del cuadro bajopontino entre los años 1998 y 1999.

Desde que se enfundó la casaquilla celeste se convirtió automáticamente en el conductor de Sporting Cristal, tanto a nivel nacional como internacional. No solo se cansó de asistir a Andres Mendoza y ser pieza clave para que el delantero llegue al fútbol europeo. Además, supo contribuir con goles de gran factura, llegando a contabilizar 13 en su última temporada.

Actualmente se encuentra totalmente alejado del fútbol, aunque no niega que suele seguir a Sporting Cristal en sus participaciones internacionales. El guaraní Javier Ferreira conversó con Depor para recordar su etapa en tienda rimense, de la cual guarda el mejor de los recuerdos, y en donde señala anotó uno de los mejores goles de su carrera.

¿Qué es lo primero que se te viene a la menta si te menciono Sporting Cristal?

Fue un club grande donde pase dos años muy buenos. En el primero ganamos el Torneo Clausura (1998) jugando un buen fútbol, con excelentes compañeros y muy bien dirigidos por el profe Franco Navarro, de quien tengo el mejor de los recuerdos.

En tu paso por Perú marcaste muy buenas anotaciones. ¿Cuál es el gol que más recuerdas?

Un gol que le hice a Universitario de tiro libre. Para mi fue un golazo. Hice muchos goles de tiro libre en mi carrera, pero ese fue muy especial porque el estadio estaba lleno, era un partido decisivo y la pelota entró justo en el ángulo.

Siendo el creativo del equipo aportaste muchas asistencias a los atacantes, en especial a Andrés Mendoza…

Recuerdo que Mendoza era un jugador que tenía hambre de triunfo. Yo le metía pelotas y el tenía un cambio de ritmo espectacular. Definía muy bien. Estoy contento que después le haya ido bien en Europa y espero algo día mi comisión (risas).

¿Te hubiese gustado continuar un tiempo más en Sporting Cristal?

Pienso que los dos años fueron buenos futbolísticamente y la gente de Sporting Cristal siempre se acuerda de mi. Por mi parte yo siempre di el máximo esfuerzo. Si me quedaba un tiempo más tal vez ya no iba a tener el mismo rendimiento porque ya me costaba entrenar y las pretemporadas. Lo mejor fue salir con una buena imagen de un club tan grande como Cristal.

¿Qué recuerdas de la hinchada celeste?

Siempre la llevo en el corazón. Nunca me voy a olvidar que en el último partido que jugué, gritaban mi nombre y decían: “Ferreira no se va, no se va”.

¿En los últimos años ha seguido las campañas del club?

Siempre veo los partidos de la Copa libertadores cuando juega Cristal. Tienen un estilo definido y con muy buenos jugadores . Yo siempre digo que en Peru en general se juega el fútbol que a mi me gusta y soy hincha de la selección Peruana por el estilo de juego que tiene.

