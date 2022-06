No cabe duda que Jesús Castillo es uno de los jugadores con mayor proyección en Sporting Cristal. Actualmente, suma 13 partidos disputados y un gol en el Torneo Apertura 2022, algo que ha llevado a despertar el interés de varios scout de clubes del Viejo Continente. Ahora, fue el propio futbolista nacional quien habló acerca del tema y no descartó una posible salida en caso se presente una buena oferta.

“Creo que me he venido preparando de la mejor manera, y he competido con equipos internacionales, creo que lo he hecho muy bien, sobre todo el equipo también, eso me ayuda bastante. Creo que tendría que aprovechar la oportunidad si es que se da”, mencionó en rueda de prensa.

Sobre la participación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2022, Castillo aseguró que, pese a la temprana eliminación, no hicieron una mala campaña. “Hicimos unos muy buenos partidos. Ante todo, se vio lo que pasó en los partidos, tuvimos ocasiones, pudimos ganarlos, pudimos empatar partidos, que eso ante todo ayuda en la Copa Libertadores para pasar la fase de grupos, pero para mí no hicimos una mala campaña”, apuntó.

En relación al torneo local, el mediocampista nacional detalló cuáles fueron los errores que los llevaron a despedirse del título del Torneo Apertura 2022. “Perdimos puntos importantes en casa como de visita. Empatamos partidos que pudimos haberlos cerrado de alguna u otra manera y creo que eso te pasa factura luego en los partidos finales”, aseveró.

También se refirió al duelo ante Sport Boys

Sporting Cristal y Sport Boys se enfrentarán este domingo 5 de junio en el Estadio Alberto Gallardo, en el duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022. Jesús Castillo es consciente que tendrán un rival complicado al frente, pero aseguró que irán por los tres puntos.

“Es un muy buen equipo, siempre nos pelea. Empatamos con ellos el año pasado 1-1 en el Estadio Nacional. Es un rival duro y ellos también están peleando por algo”, finalizó el volante rimense.





