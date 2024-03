Sporting Cristal sabía que se le avecinaba un duelo complicado ante Alianza Lima. La baja de Martín Cauteruccio, el goleador del campeonato y del equipo, fue un duro golpe para Enderson Moreira, quien tuvo que hacer ajustes en su esquema de juego habitual, para así salir al campo de juego. Pese a ello, la confianza del DT en sus dirigidos se mantuvo intacta, en especial en Joao Grimaldo, quien supo responder no solo con buenas participaciones en el gramado del Nacional, sino también con gol y asistencia.

El extremo rimense no tuvo el arranque que esperaba en la Liga 1 Te Apuesto 2024, pues a la cuarta jornada del Apertura tuvo que estar ausente, debido a una lesión en el tobillo, la misma que -incluso- hizo que se pierda el primer choque ante Always Ready, por la Copa Libertadores. Si bien se recuperó, no retornó con la misma magia que tuvo acostumbrados a sus hinchas, hasta este sábado, día en el que -como él mismo dijo- se quitó la ‘mala vibra’.

“Estoy muy contento con este triunfo. Creo que no empecé muy bien el campeonato, pero hoy boto toda esa mala vibra que tuve al inicio y siento que de ahora en adelante las cosas van a ir bien, así que estoy muy contento de cerrar con asistencia y con gol”, sostuvo Grimaldo en diálogo con L1 MAX, al término del compromiso en el Estadio Nacional, por la fecha 7.

Asimismo, agregó que deberán mantener el ritmo que vienen demostrando en el campeonato, ya que el club se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 19 puntos, dos más que Universitario de Deportes, que en su último cotejo empató por 2-2 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco.

“Hay que seguir manteniéndonos en lo alto. Sé que Universitario tiene un buen equipo, vienen ganando varios partidos, aunque este último empató, pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que hacemos y salir a ganar todos los partidos que se vienen”, enfatizó Joao. Cabe destacar que, tras este partido, Grimaldo acumula un gol y tres asistencias esta temporada.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: lo que se les viene

Luego del partido en el Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano por la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Posteriormente, los ‘blanquiazules recibirán a Los Chankas en el Estadio Nacional, por la novena jornada del Torneo Apertura 2024. Esto será luego del parón de selecciones nacionales. Este encuentro está pactado para el viernes 29 de marzo desde las 8:00 p.m. y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Sporting Cristal, por su parte, continuará su andar en el campeonato recibiendo a Melgar en Lima. Este partido está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 9:00 p.m. (hora peruana y colombiana), se jugará en el Estadio Nacional e igualmente será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping. El ‘Rojinegro’ llega a este duelo tras vencer a ADT en Arequipa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO