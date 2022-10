De inmediato, su nombre se volvió tendencia en redes sociales, donde los hinchas de los equipos grandes exigían a sus dirigentes su fichaje para la próxima temporada. Depor habló con López Pissano, quien finaliza este año contrato con Grau, una de las revelaciones del actual torneo. Otro dato: lleva seis goles y 10 asistencias en el año, siendo el segundo jugador más influyente del ‘Patrimonio’. ¿Alianza, Universitario o Cristal, ya lo tendrán en la mira?

¿Cómo calificas tu año en lo personal y colectivo?

Bien, creo que fuimos de menos a más, tanto yo como el equipo. Y mientras tengamos opciones de ganar el torneo o llegar a una copa internacional, vamos a pelear hasta el último.

Como extranjero, siempre te exigen el doble o el triple...

Sí, eso ya lo sabía. Creo que igual los argentinos que estamos en Grau lo estamos haciendo bien.

No es tu primera experiencia fuera del país...

No, ya estuve en Ecuador. En Emelec y Orense.

¿Notaste un mejor nivel en el Perú que en Ecuador o viceversa?

Creo que allá es un fútbol más físico, y acá es mucho más técnico.

¿Dónde te sientes más cómodo jugando?

En el mediocampo, de enganche o por dentro. También he jugado de extremo, pero me siento más cómodo de enganche.

¿Cómo llegas a Atlético Grau?

El profesor Gustavo Álvarez me llamó y acepté. Por ahí no venía jugando en Rosario Central, que es dueño de mi pase, y decidí venir al Perú. Quería tener continuidad y jugar.

¿Y vas a seguir el próximo año?

Todavía no lo sé. Ahora solo pienso en el duelo (hoy) con Melgar, ganar y ver qué pasa. Yo tengo contrato un año más con Rosario Central, pero me gustaría seguir en el Perú. Igual yo tengo que viajar a Argentina porque está por nacer mi segundo hijo.

En el reciente triunfo ante Sporting Cristal, donde fuiste figura, muchos hinchas del rival te pedían como refuerzo para el próximo año…

Sí, lo leí en las redes sociales y también me lo contaron mis compañeros. Como no transmiten nuestros partidos de local, seguro muchos me vieron por primera ante Cristal. Me gustaría seguir jugando en el Perú, vamos a ver qué pasa.





