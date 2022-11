¿Cómo empezar a negociar sin un comando técnico definido y sin un director deportivo?

Nosotros hemos venido implementando todo en paralelo, justamente para estar preparados para este tipo de situaciones y desenlaces, planificando los distintos escenarios que se podrían suscitar. Hemos estado trabajando con un equipo especializado en el tema deportivo, liderado por mi persona, como presidente ejecutivo del club, precisamente para no terminar la temporada y recién empezar a ver todo lo que conlleva una planificación de armado de equipo, de plantel, objetivos. Esa confección que, incluso, para el club Sporting Cristal es más compleja, porque tenemos un fútbol formativo y objetivos institucionales transversales que son precisamente darles la oportunidad a los jóvenes de integrarse al fútbol profesional. Entonces, hay una variable adicional con qué lidiar para toda la confección del plantel.

Entonces, ¿estas decisiones se vienen tomando desde las últimas fechas del campeonato?

Más que en el transcurso de las últimas fechas, te diría que la planificación de los distintos escenarios, que es la que se hace de forma general, se venía haciendo desde junio-julio. Con una temporada en curso, que es muy difícil hacer cambios por lo que significa, por los impactos que puede tener en un campeonato, teniendo en cuenta que semana a semana se juegan partidos, hay mucha sensibilidad. Es por ello que en paralelo veníamos haciendo la planificación para estar preparados, dependiendo de los escenarios que se den, porque no podíamos anticipar hasta el término del campeonato. Para así en ese momento tomar las decisiones de las alternativas que habíamos visto de inmediato.

¿Cómo consideran la opción de que llegue un comando técnico al que no le guste las decisiones tomadas o los futbolistas escogidos para el equipo?

Ese tema es un reto en el fútbol, porque es tan cambiante y tan rápido ocurre todo, que nosotros como club tenemos que sostener el proyecto. Eso es lo principal. Independientemente del entrenador que venga , desde junio-julio estábamos trabajando, y no solo la siguiente temporada, sino las próximas. Para, precisamente, prevalecer el proyecto deportivo sobre cualquier persona o circunstancia en particular.

Entonces, ¿a qué responden las salidas?

En el proyecto institucional que se tenía. Para ser preciso, en el caso de las salidas, han respondido a una decisión del club. Hay otras que son producto del propio futbolista por la libertad que tienen de tomar las decisiones que más crean beneficiosas para su futuro.

¿Ya está decidido el comando técnico?

Sí. En las próximas horas vamos a dar a conocer de quién se trata. Hemos analizado mucho esta situación en particular desde hace un tiempo atrás. Hemos estado viendo posibilidades y ahora estamos en la etapa final del proceso para poder darlo a conocer. Ya en ese momento entraremos a detalles para que puedan conocer con más detalle a quiénes tendremos como comando técnico.

¿Qué aspectos fueron considerados en la salida de Roberto Mosquera?

Nosotros, como club, tenemos un proyecto que prevalece a las decisiones. Es de mediano - largo plazo, pero eso no quiere decir que vayamos evaluando cada cierto tiempo si se mantiene lo planificado o si hay cambios que realizar. E l proyecto con Roberto era uno de mediano - largo plazo. Llegamos al club, identificamos, hicimos un diagnóstico y se requería un entrenador con ese perfil, para darle cierta estabilidad al proyecto, por determinado tiempo, y se pensó de esa manera. Los resultados están a la vista. Lo que se priorizó fue sostener, mantener, los resultados que el club venía teniendo en el histórico, mientras estabilizamos toda la otra parte de la institución. Por ejemplo, la financiera. Eliminar de alguna manera el subsidio para que el club se pueda sostener en sí mismo.

No lograr el título y no clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, ¿afectó al club financieramente?

En estos tres años nuestra prioridad ha sido estabilizar el club Sporting Cristal financieramente, económicamente, porque esa es la base de todo crecimiento. Nosotros de un primer momento fuimos muy claros en comunicar y definir que este era un proyecto de largo plazo. A la par la idea era mantener el estándar deportivo, el cual, en promedio, en estos tres años se ha mantenido. Entonces, en esa línea, ya habiendo establecido esa buena base tenemos el reto de seguir avanzando y construyendo y explorar nuevas áreas.

Entonces, ¿no hay de qué preocuparse?

La no clasificación directa a fase de grupos ha originado menos ingresos por los premios que da Conmebol. Sin embargo, justamente, la buena base que hemos elaborado los últimos años nos permite tener el mismo presupuesto de los últimos tres años. Estaba previsto un panorama como este. La afectación a nivel deportivo no debería de darse porque en lo económico vamos a mantener el mismo presupuesto para este año, a pesar de que hay menor ingreso. Justamente, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para mantener el nivel deportivo. Inclusive, incrementarlo, porque más o menos el 80% del plantel se va a mantener, hay un 20% que va a cambiar, pero es justamente ahí donde vamos a buscar que se incremente el nivel y alcanzar la calidad a la que estamos aspirando para ser competitivos. Eso sí, con mucha cautela porque va a ser una nueva etapa del club, donde empezaremos a mirar el ámbito internacional y no ser ajeno a ello, como lo hemos estado haciendo los últimos años.

¿Consideran que es un fracaso no haber llegado a la final de la Liga 1?

El objetivo es llegar a las finales y campeonar. Eso lo tenemos bastante claro y es lo que corresponde para una institución como Sporting Cristal. Sin embargo, sabemos que en estos partidos definitivos pueden pasar muchas cosas. Y ha habido una serie de sucesos que terminaron impactando en ese tramo final en los resultados. También, tenemos que hacer una evaluación integral. No solo nos podemos guiar por el resultado de los últimos dos partidos, porque hay toda una campaña y tres años de por medio que tenemos que promediar. Y si ves el resultado de campaña a campaña, el porcentaje de puntos que se ha tenido comparativamente a lo de las últimas temporadas es bastante mayor, aproximadamente un 10% en promedio. Entonces, si hacemos ese comparativo el nivel ha mejorado. Ese es uno de nuestros indicadores, el que nos permite demostrar que a nivel deportivo no nos hemos visto perjudicados.

¿Se quedan satisfechos por lo hecho por Roberto Mosquera?

Estamos muy agradecidos del profesor por su compromiso y dedicación, sobre todo en un proyecto de tres años. Y con las exigencias que hay en un club como Sporting Cristal.

¿Qué pasó con Horacio Calcaterra?

Horacio Calcaterra estaba dentro de la planificación deportiva del club. Dada la importancia del jugador, que es representativo, con trayectoria en la institución, tuvimos la diferencia en comparación con las otras negociaciones, de yo involucrarme de manera directa. Y en los últimos cinco días tener tres reuniones presenciales con Horacio, justamente para contarle lo que viene, explicarle y hacerle ver nuestro punto de vista y propuesta económica, que en realidad era lo secundario. Más que nada era decirle, explicarle, como capitán lo que se venía en el club, el proyecto. Además, para recibir su feedback. Le hice la propuesta, la evaluó, en pocas horas me respondió. En lo económico me dijo que tenía otras aspiraciones, lo evalúe. Me volví a juntar con él al día siguiente, le expliqué los esfuerzos que hicimos para acercarnos al monto. Me agradeció, lo evaluó, a las horas volvió. Pero, ahora el problema es que quería un contrato por mayor tiempo. Ahí le pido tiempo para evaluarlo. Eso fue el sábado.

Él se va de vacaciones el domingo. Veo su tema, vuelvo donde él, accedimos a los dos años, obviamente, bajo ciertos escenarios y consideraciones, y me dice que lo va a evaluar. Pero, desde Aruba, me llama ayer y me dijo que su decisión es no continuar en el club. Él fue claro en la primera conversación en comentarme que tenía tres propuestas de dos clubes de la capital y un club grande de provincia, y que había tenido estos acercamientos. Con ello fue que empezó este contexto. Fue claro en comentarme ello.

¿La salida de Omar Merlo pudo haber influido en su decisión?

No, eso no es así. Cada caso responde a motivaciones y circunstancias muy distintas. Yo les expliqué a ambos la situación. Con Omar también vi conveniente hablar de forma personal al momento que el club tomó la decisión, considerando que estaba en un proceso de definición. En el caso de Horacio, estaba dentro de la planificación, hicimos los esfuerzos necesarios para contar con él y cumplir con sus expectativas, pero tomó la decisión de seguir por otro camino.

¿Alejandro Hohberg y Yoshimar Yotún renovarán contrato?

Eso está dentro de la planificación que te comentaba al inicio. Así como el entrenador, lo daremos a conocer en los próximos días. Eso corresponde al nuevo ciclo al que estamos apuntando, pero antes había decisiones que tomar y había que ir bajo una determinada secuencia.

¿Qué pasará con Nilson Loyola?

Tenemos la tranquilidad, no lo quiero anunciar, porque este responde a una planificación interna del club, en cuanto a los anuncios. Pero, tenemos la tranquilidad de que Nilson es de la casa.

¿Ya se está trabajando en los refuerzos?

Los refuerzos es algo que hemos venido trabajando con las distintas áreas que componen el área deportiva del club. Estamos por culminar los procesos correspondientes para ir dando la información que amerita. Hay que ser muy cuidadosos cuando estamos en negociaciones o hasta terminando estas etapas de conversaciones. Hay muchos temas a considerar al incorporar a un jugador extranjero. Desde la mudanza, hasta la familia. Y son cosas que el club debe ver para darle todas las facilidades al jugador que llegue. Todos esos detalles son los que tienen que terminar de encuadrarse para empezar con los anuncios.

¿Cuándo se tendrá el equipo cerrado?

Es muy difícil estimar fechas. Pero la pretemporada es a quincena de diciembre, por lo que será la fecha límite en la que ya se tendría que tener el equipo. No al 100%, porque habrá un nuevo comando técnico que vendrá a acoplarse a la institución y podría haber situaciones que surjan y tenemos que estar preparados para ello.

Estas fechas libres, ¿se están aprovechando para mejorar el club?

Estamos trabajando bastante en el tema de la infraestructura para poder estar a la altura y poder competir en torneos internacionales. Te comentaba en la previa detalles como que se va a jugar al extranjero, una Libertadores o Sudamericana y las canchas están mojadas. Entonces, estamos implementando un sistema de riego en la cancha 1 del centro de entrenamiento para poder prepararnos para ese tipo de situaciones. El Gallardo lo tiene. Y para fútbol formativo, el campo dos se está refaccionando por completo. Estamos colocando un gras totalmente nuevo después de varios años. Es un compromiso para nosotros como club darle a los niños el valor que se merecen y las herramientas.

¿En qué quedó la problemática del estadio Alberto Gallardo?

Por nuestro lado, tanto con la Municipalidad como con el IPD, las relaciones están muy bien. Son permanentes y han sido así. El problema en su momento fue entre el IPD y la Municipalidad. Entonces, es algo que no te puedo decir que esté resulto del todo, porque no depende de Cristal. Está fuera de nuestro control, pero aún así, conociendo el riesgo, tratamos de mantener bien esa relación tripartita para que no vuelva a ocurrir.

¿Cuál es la postura del club en torno a los derechos de transmisión?

Es una discusión de hace mucho tiempo, pero desde el último laudo del TAS ha quedado bastante claro que los derechos son originariamente de la FPF y que ahí es donde ellos están implementando un proyecto bastante novedoso y atractivo económicamente para los clubes, y para su colectivo. Porque pasan de ser derechos individuales a centralizados. Lo que hace que tenga más valor.

¿El objetivo a nivel internacional en el 2023 será avanzar en Copa Libertadores y fase de grupos en la Sudamericana?

Vamos a ir paso a paso. Tenemos que ganar la primera fase. Hay muchas variables aún para poder predecir un resultado. Aún no sabemos con quién nos va a tocar. Hay un equipo brasilero que ha llegado a la Libertadores en fases finales, en las últimas ediciones, y que hoy lo tenemos como potencial rival. Entonces, va a ser un reto, pero nos estamos preparando para todas las circunstancias para poder llegar a la fase de grupo. Es un camino más largo, pero nos estamos preparando para eso. Y para poder tener esta ruta internacional, cada vez como club debemos estar más afianzados. Y no es un trabajo de corto plazo, sino que amerita un esfuerzo general del fútbol peruano.

También está la alternativa de ir por la Copa Sudamericana. Pero, ahí también hay una exigencia y es un reto para el club, porque ya sabemos cómo estamos como país.





