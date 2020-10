Sporting Cristal se impuso 3-2 sobre Cienciano, en un duelo donde parecía que el cuadro imperial sería quien se lleve los tres puntos. Jorge Cazulo fue el héroe de los hinchas rimenses, pues gracias a su ingreso al gramado se puso el tercer tanto que sellaría la victoria. Si bien celebra su gol, sabe que no es la situación ideal.

“No es excusa. Desde el primer minuto estamos pensando en el arco rival, estamos atacando y nos han convertido goles cuando estábamos dominando. Son cosas que visualizamos y las trabajamos para evitarlas. Lo ideal es que no sucedan o que pasen la menor cantidad de veces posible”, indicó en conferencia de prensa virtual.

Sin embargo, resaltó el temple del plantel para sacar adelante el partido, pese a tener el marcador en contra. “Sabemos que no hay que poner esa idea solo en palabras, pero también hay que quedarse con la fortaleza del equipo, que es la posibilidad de pelear hasta el final y ha sido eso lo que nos ha dado triunfos en estos tiempos”, agregó.

Respecto a su recuperación y el retorno de la Liga 1, Cazulo expresó que “este 2020 me parece un año de mucho aprendizaje. No arrancamos bien y tratamos de mejorar con mucho trabajo. Pese a las dificultades, no se perdió la ilusión. Ha sido un desafío y un aprendizaje grande, que es con lo que me quedo”.

Eso sí, tampoco dejó de lado su agradecimiento por la permanencia en Sporting Cristal. “Estoy disfrutando del día a día, de venir al club que hace tantos años me abrió la puerta. El clima es bueno, se está construyendo a nivel grupal un equipo único y dedicado, donde todos nos sentimos importantes y soy de los que creo mucho en esas cosas”, dijo.

Finalmente, no dejó de lado su estima por Roberto Mosquera, cuando se le preguntó de la vez que lo dirigió a su llegada al cuadro celeste. “Hay un respeto y admiración por Roberto. Ha sido un técnico importante. Confió en mí en más de una oportunidad, así como otras personas del club que creyeron que podía jugar aquí. Ha sido grato volver a reencontrarme con él. Pese a los años, ese respeto y cariño se fortalece con el tiempo”, sentenció.

