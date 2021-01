No sale de casa, pues nunca fue la intención de que uno de los ídolos de la institución se marche así de La Florida. Jorge Cazulo no seguirá jugando en Sporting Cristal, debido a que tomó la decisión de retirarse del fútbol. Sin embargo, su futuro no estaría lejos del cuadro del Rímac, elenco que ya tiene preparado un puesto para él de cara a un proyecto de mediano a largo plazo.

Según dio a conocer RPP, el exjugador rimense tendrá un cargo como formador de menores en La Florida, lo que haría que trabaje con las canteras del club en el que se convirtió en uno de sus principales referentes de la historia. El cuadro celeste tiene una política de menores con los referentes que ha tenido en el pasado, para que puedan enseñarle a los chicos sobre su pasos como futbolista, así como enseñanzas como DT’s.

Desde su llegada a Sporting Cristal, Jorge Cazulo se trazó el objetivo de conseguir el título nacional, tras siete temporadas de sequía. Sin embargo, no solo le dio uno en el 2012, sino cinco en los últimos nueve años con el conjunto bajopontino (2014, 2016, 2018 y 2020, este último no se pudo celebrar con la hinchada, debido a la pandemia del COVID-19). Más allá de que no pueda pisar el campo, y al igual que Carlos Lobatón como Jorge Soto en estos últimos años, el ‘Piqui’ seguirá yendo seguido a las instalaciones del club. Porque es su casa.

El sucesor de Cazulo en el equipo

La temporada pasada, Jesús Pretell llegó a FBC Melgar a modo de préstamo siendo Sporting Cristal el dueño de su pase. Este jueves, el club bajopontino anunció, a través de redes sociales, el retorno del mediocampista que quedará al mando de Roberto Mosquera de cara a la temporada 2021, junto a un equipo de lujo que se viene armando en el cuadro celeste.

En el cuadro arequipeño, Jesús Pretell disputó 10 partidos a lo largo de 643 minutos, tiempo en el que logró anotar un gol. Del total de encuentros disputados, el futbolista entró como titular en nueve oportunidades al mando de los arequipeños.

Cabe destacar que el jugador debutó en Primera División vistiendo la camiseta de la Universidad San Martín en el 2018 y fue precisamente ese año cuando tuvo más continuidad, llegando a sumar 2,876 minutos en el cancha, a lo largo de 33 partidos jugados.





