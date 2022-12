Tras ser consultado por un hincha de Sporting Cristal en su cuenta oficial de Instagram, Diego Buonanotte sorprendió a muchos al revelar que no fue tomado en cuenta por el técnico Tiago Nunes para disputar la próxima campaña. Así, el atacante confirmó que no formará parte del plantel celeste y está a la espera de definir su salida, ya que tiene contrato con el club hasta el 2023. No obstante, Jorge Soto, miembro del comando técnico del conjunto ‘rimense’, se pronunció acerca del tema y aseguró que aún no han podido conversar con el futbolista argentino.

En diálogo con Radio Ovación, el exfutbolista nacional habló sobre su etapa como jugador celeste. “Siempre me acuerdo desde el principio que llegué a Cristal, en el 93, y me recibieron de lo mejor, no pensaba que iba a durar mucho tiempo porque uno tenía metas de irse al extranjero pero llegué a una institución de las mejores del país, me dio la tranquilidad de solamente jugar”, reveló.

Asimismo, sostuvo: “Hice buenos campeonatos, he tenido buenos compañeros que me ayudaron muchísimo, tuve la oportunidad de ganar muchos títulos y con la alegría de pertenecer hasta ahora en el club. Tuve la oportunidad de hacer muchos goles y ser el goleador histórico de una de las mejores instituciones del país”.

Consultado sobre el futuro de Diego Buonanotte, Jorge Soto aseguró que el jugador se encuentra con licencia. “Él es un grandísimo jugador, sabemos las condiciones que tiene, nos ayudó este año. Ahorita está con licencia, el ‘profe’ todavía no ha decidido qué es lo que va a hacer, estamos pensando en los que están acá y en su momento los dirigentes van a conversar con él”, mencionó.

En relación a las últimas campañas de Sporting Cristal en la Copa Libertadores indicó: “Es complicado, ahora a nivel de economía los equipos de afuera, de Brasil o Argentina, están un paso adelantado. En esta semana se está trabajando muy bien y muy fuerte, tenemos que meterle en la cabeza a los jugadores que cada partido es una nueva historia y hay que dejar lo pasado; es fundamental trabajar duro porque en los partidos internacionales la exigencia es más fuerte”.

Finalmente, agradeció al entrenador Tiago Nunes, quien lo incluyó en su comando técnico. “Yo estoy trabajando con el entrenador Tiago Nunes, me ha dado la posibilidad de seguir, yo tengo dos años más de contrato con el club. Vamos por buen camino, tenemos que ir en el torneo local a campeonar e ir a la fase de grupos en la Libertadores y llegar lo más lejos posible”, concluyó.





