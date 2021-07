Sporting Cristal tiene en la mira el título nacional y seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Son dos torneos que deberá manejar a la par, por lo que necesitarán de refuerzos, tal y como lo sostuvo Roberto Mosquera en su última conferencia de prensa. Si bien se refirió a la autosostenibilidad del club, “con esta inyección económica (de la clasificación a cuartos), vamos a ver cómo presionamos por ahí”.

Ante ello, el director deportivo del club, Juan José Luque, manifestó a ESPN que “siempre puede haber alguna opción, alguna oportunidad. No hay puertas cerradas al cien por cien, pero al día de hoy solo te puedo asegurar a Romaní y en principio no hay más”. Incluso, precisó que “tiene que pasar los exámenes médicos, no solo de COVID-19, y se reincorporará a los entrenamientos con el club”.

Luque hizo hincapié en que no se realizan contrataciones a corto plazo, pues lo que se busca con el equipo es que su base se mantenga y los que lleguen se sumen al proyecto en el corto plazo. “Tiene que ser alguien para crear futuro de proyecto. No somos un club que contrata 6 meses, no somos un club que nos dejamos iluminar, nosotros tratamos de buscar, estudiar y bueno, aun así, a veces funciona y otras no”, explicó.

“Intentamos ser bien profundos en cuanto al análisis, porque no es cuestión de gustos, en el fútbol, hay análisis, visualización. Para contratar a alguien, vamos a tener bastante trabajo con Roberto Mosquera en el futuro”, detalló el directivo rimense. Sin embargo, hay situaciones que también escapan de las manos del club, como es el caso de Washington Corozo.

Al respecto, Luque precisó que “su contratación fue anterior al momento en el que yo llegué y en dicho acuerdo había un compromiso de que si había una opción importante que podía ser una proyección importante para él en su carrera deportiva, el club iba a facilitar esa posibilidad. A principios de año se dio y conseguimos frenarla, pero a mitad de año fue imposible”.

Finalmente, explicó lo que busca el club a largo plazo. “El proyecto tiene varios niveles, cuando me solicitan dirigir el club, no solo es el primer equipo, es el equipo femenino, es el equipo formativo, es el proyecto de la casa hogar. Es un proyecto integral donde la corona es el primer equipo, pero que tenga unos pilares importantísimos, consolidados y que sean capaces no solo de la sostenibilidad, sino de generar futuro”, sostuvo.





