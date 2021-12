No todo fue malo tras perder la final. En Sporting Cristal son conscientes de que no pudieron lograr el objetivo del bicampeonato nacional, luego de caer en los Play Offs frente Alianza Lima. Sin embargo, reconocieron el gran trabajo que se realizó, bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera.

Juan José Luque fue uno de ellos, dando a entender que -en esta ocasión- el formato de la Liga 1 no jugó a su favor, por lo que tuvieron que conformarse con un segundo lugar que, en la cancha, a pesar de haber hecho una mejor temporada que todos los demás equipos del certamen.

“Hemos sido subcampeones de Liga, pero primeros en el acumulado. Eso muestra regularidad del equipo y en una competición regular de liga hubiésemos sido campeones. Ojalá hubiésemos podido ganar esta final, pero no nos consideramos segundos”, sostuvo el director deportivo de Sporting Cristal en diálogo con Radio Ovación.

También, dio a conocer que no hay oferta alguna por los elementos del plantel principal del cuadro celeste, lo que podría ir asegurando la presencia de todos los jugadores del equipo profesional con miras a su participación en la Liga 1 de 2022 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Al día de hoy, no hay ninguna oferta firme por algún jugador de Sporting Cristal. La deuda con la Copa Libertadores la tiene todo el fútbol peruano y eso no se consigue de un día a otro, es cuestión de tener entidades bien organizadas, con buen fútbol formativo. Eso no significa que descartemos el pasar de grupo”, agregó.

Sporting Cristal le dio la bienvenida a Sosa

Por otro lado, un nuevo reto se presenta en la carrera de Leandro Sosa: vestir la camiseta de Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. Este lunes, el club rimense anunció mediante sus redes sociales la contratación del centrocampista, quien alcanzó un acuerdo con la institución por los siguientes dos años.

“¡Bienvenido, Leandro! Anunciamos la incorporación del futbolista Leandro Sosa. El uruguayo firmó por las siguientes temporadas ¡A darlo todo por la celeste!”, dice el post compartido a través de los perfiles oficiales de los bajopontinos. Así, el medio está vinculado hasta finales del 2023 con el cuadro de La Florida.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.