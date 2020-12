Lo tomó por sorpresa. Sporting Cristal anunció esta semana la salida de Kevin Sandoval, quien llegó desde el 2019 a La Florida para ganarse un lugar en el once titular y obtener así su primer título nacional. Ambos objetivos se cumplieron, aunque no tuvo más tiempo para vestir la celeste.

“Me sorprendió mucho! Pensé que iba a renovar con el equipo por creo que hice una buena temporada. Primero hablaron con mi empresario y él me lo comunicó a mí”, sostuvo Kevin a Depor. Si bien la despedida no fue la que esperaba, no dejó de agradecer la oportunidad que tuvo con los rimenses.

“Estaré siempre agradecido con el club, con los hinchas por el cariño hacía mi persona. Pude conseguir mi primer título, la estrella número 20 para Sporting Cristal” manifestó Sandoval, quien curiosamente admitió fue “Lindo porque mi dorsal fue el 20″.

Esta relación con el número 20 estuvo más presente de lo esperado, por lo que se ha vuelto una cifra favorita para el jugador. “Justo el día de la final también fue el 20 de diciembre en el 2020. Así que el número 20 es especial”, comentó.

También se le consultó por el técnico Roberto Mosquera y si llegó a charlar con el tras conocer la noticia de su salida del club. Sin embargo, comentó que “no tuve conversación con él ni con el club”.

Kevin Sandoval sumó 47 partidos en dos temporadas con Sporting Cristal, 28 de ellos en el 2020. Además, este año también tuvo la oportunidad de sumar goles, con un total de cuatro, frente a Cusco FC (antes de la llegada del coronavirus), Sport Boys, Universidad San Martín y Ayacucho FC (equipo donde debutó en el 2017).

