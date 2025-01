A pocos días del debut de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, el técnico Guillermo Farré no dudó en reclamar una decisión que considera injusta. Y es que su rival, el recién ascendido Alianza Universidad, eligió la ciudad de Huancayo para ser local ante los celestes, pese a que en un principio se consideraba que iba a disputar los partidos en Huánuco.

En ese sentido, el argentino Farré alzó su voz de protesta. “Estar de acuerdo o no, queda la claro que no es nada lindo, de que, considerado un rival en un copón donde se sorteaban equipos de menos de 2000 metros de altura te lleven a una localía a la altura, entonces yo considero que no es justo tener que aceptar una situación de esa. O también, en su defecto, me gustaría que si se sorteó en el copón de los que no tienen altura me gustaría jugar a Trujillo, a Piura que estaba también Alianza Atlético y Grau en ese copón”, señaló el estratega.

Y es que, el estadio de Huancayo está a unos 3259 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Heraclio Tapia de Huánuco, donde Alianza Universidad fue local el año pasado cuando disputó la segunda división, no pasa los 2 mil metros de altura.

“Me gustaría que se juegue en un lugar donde no esté contemplado como altura, si no nos sumarían a nosotros un rival más de altura, un partido más de altura y en la tercera fecha jugarían en Huánuco y todos los rivales jugarían en Huánuco. Me parece que no sería equitativo”, añadió.

Fixture completo de Sporting Cristal

Fixture del Torneo Apertura de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal / X)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

Si bien en un inicio estaba pactado para que la Liga 1 2025 comience durante la semana del 30 de enero, hubo un cambio de planes y el campeonato recién comenzará en el fin de semana del 7 de febrero. Todo esto a raíz de la inclusión de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, equipos que recurrieron a la justicia ordinaria para que sean repuestos en la máxima categoría del fútbol peruano.

¿En qué canal se verá la Liga 1 2025?

Todavía no está definido cómo será la televisación de la Liga 1 2025, pues actualmente existen discrepancias entre 1190 Sports –la empresa con los derechos de transmisión–, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y algunos clubes que reclaman el pago de varias deudas pendientes. Si finalmente esto se resuelve, el campeonato se vería por la señal de L1 MAX, a excepción de los partidos de Universitario y Sport Boys, que serán transmitidos por GOLPERU.

