Sporting Cristal sufrirá de una importante baja de cara a las próximas semanas. Luego de que Tiago Nunes confirmara la grave lesión en la clavícula que sufrió Alejandro Duarte, durante el amistoso contra Deportes Tolima en la ‘Tarde Celeste’ en el Alberto Gallardo, el portero rimense fue sometido a una operación para dar inicio a su proceso de recuperación. Tras ello, el jugador no tardó en compartir una carta a sus seguidores en las redes.

“No conozco un camino sin obstáculos. No sé cómo es lograr cosas sin que me cuesten un huevo y la mitad del otro. Haber superado situaciones muy difíciles anteriormente, me da la certeza y la tranquilidad que una vez más me levantaré y volveré mejor y más fuerte”, arrancó la publicación del guardameta ‘celeste’, la cual compartió a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación, donde se le ve recostado en una cama junto a aparatos médicos, también agradece todo el apoyo que ha venido recibiendo, por parte de sus allegados, el club y de los hinchas, quienes han estado pendiente de cada paso hacia su pronta recuperación. Incluso, en pocos minutos sumó cientos de reacciones, incluyendo, de sus colegas de la Selección Peruana, a la espera de que pronto pueda estar en el campo de juego.

“Gracias por todos los mensajes de apoyo que he estado recibiendo. Gracias a mi familia y la gente que tengo al lado mío que hacen todo más fácil. Y gracias al club Cristal, que desde el primer momento se ocuparon de todo, me cuidaron y me hicieron sentir acompañado. La operación salió muy bien, lo demás depende de mí”.

Duarte se lesionó, durante el partido contra Deportes Tolima, amistoso que se jugó en el marco de la ‘Tarde Celeste’. El jugador tuvo que salir en camilla del campo, debido al intenso dolor que sufrió, tras chocar con uno de los futbolistas del cuadro rival, en los primeros minutos del compromiso.

De momento, no se conoce cuánto demorará el proceso de recuperación del jugador. Lo que sí se sabe es que quien asumirá la titularidad de la portería rimense será Emile Franco, ya que el segundo arquero Renato Solís se encuentra recuperándose de una lesión.





