En la previa del inicio del Descentralizado 2018, Sporting Cristal decidió renovarle a Horacio Calcaterra por cuatro años más, es decir, hasta 2022. Esta decisión ha causado sorpresa en los hinchas celestes, sobre todo en los que no entienden la razón detrás de un vínculo tan largo.

Carlos Benavides, gerente de la institución, reconoció en conferencia de prensa que se trata de un "contrato atípico", pero defendió la posición del club asegurando que el argentino (nacionalizado peruano) se perfila como el próximo referente.

"Este es el sexto año de Horacio Calcaterra en Sporting Cristal. Es un jugador identificado de la casa y conoce el proyecto del club. Ha tenido dos ofertas del fútbol argentino en el último año con mejores ofertas económicas. ¿Por qué no asegurar a un jugador al que le tenemos mucho cariño y tiene un valor especial para el club? Creemos que va a hacer un referente en los próximos años y nos va a ayudar con el crecimiento de los jóvenes. Tiene 28 años y es un jugador que tiene años para darnos todavía", explicó.

El dirigente, agregó: "No sé por qué cuidar nuestros activos y nuestras inversiones, se ve mal o sospechoso. Es lo que se hace en el fútbol mundial. Si mañana Horacio se quiere ir a una mejor liga y vienen de México por él, claramente van a tener que hablar con el club, y se verán beneficiados Horacio y el club, no se iría como jugador libre".

Por otro lado, Horacio Calcaterra aseguró estar muy "contento" y agradeció el gesto de Sporting Cristal de apostar por su permanencia pro varias temporadas, ya que se siente muy "cómodo", al igual que su familia.



"Agradezco mucho la confianza. Que me reconozcan así, con un contrato largo, me pone muy contento. Tenía muchas ganas de quedarme porque me siento muy cómodo y mi familia también. Puedo jugar bien o mal, pero siempre voy a dar todo por esta camiseta y por mis compañeros", dijo.

