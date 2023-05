Corrían los minutos de descuentos en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina y Sporting Cristal se estaba llevando un punto de oro de Juliaca, luego de haber jugado más de un tiempo con diez hombres ante Deportivo Binacional –por la expulsión de Flavio Alcedo a los 35′–. Sin embargo, un desenfado de Leandro Sosa cambió la ecuación del partido para el 1-0 definitivo. No fue un gol cualquiera el del uruguayo, sino el quinto a su cuenta personal en lo que va del Torneo Apertura y que le daba a los ‘celestes’ su cuarto compromiso al hilo sin perder.

A pesar de que no siempre ha sido titular para Tiago Nunes y su escasa producción en la Copa Libertadores ha dejado disconforme a la hinchada ‘cervecera’, lo cierto es que Sosa ha sabido aparecer en momentos oportunos como el del último miércoles. Tras el pitazo final, conversó con Liga 1 MAX y valoró el resultado que consiguieron en suelo juliaqueño dentro de un contexto complicado.

“Estoy agradecido y contento con el equipo, que sacó un resultado importantísimo, veníamos en busca de los tres puntos y lo pudimos hacer en la última jugada. Me quedo con la actitud del equipo, lo que corrió, lo que metió en una plaza totalmente complicada y con uno menos desde el primer tiempo. Nos quedamos con los tres puntos y estamos felices”, manifestó.

Consciente de que jugar en Juliaca es difícil para cualquiera, rescató el rendimiento de sus compañeros dentro de un panorama de inferioridad por el hombre menos. Asimismo, consideró que la falta de Alcedo que derivó en su expulsión no ameritaba una tarjeta roja, sino una amarilla.

“Es la sensación que me quedó (que la pelota había salido previo a la infracción de Alcedo), pero no sé. Sí es cierto que esa falta fue de amarilla. Hay que seguir corrigiendo cosas, pero hoy me quedo con la actitud y el resultado en una plaza complicada y donde hay que hacer un partido diferente del que estamos acostumbrados a hacer”, puntualizó.

Leandro Sosa está disputando su segunda temporada con Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

Los números de Leandro Sosa en el 2023

Debido a su facilidad para jugar tanto de interior como extremo, Leandro Sosa ha disputado 18 partidos en lo que va de la temporada 2023, 13 de ellos en la Liga 1 y 5 en la Copa Libertadores. En cuanto a su rendimiento reflejado en números, ha marcado 5 goles y servido 1 asistencia en 935 minutos jugados. El ‘charrúa’ es, junto a Alejandro Hohberg, el máximo goleador de Sporting Cristal en el año.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de haber vencido a Binacional en Juliaca por el partido pendiente de la fecha 6, Sporting Cristal volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Cusco FC por la jornada 16. Este compromiso está programado para el sábado 20 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Según anunció el cuadro del Rímac en sus redes sociales, hasta el momento solo se han vendido el 27% de las entradas disponibles para este duelo.





